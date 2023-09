Hrvat Goran Vrbanac, koji živi u Nemačkoj, nestao je 17. septembra.

Izvor: nestali.hr

U Nemačkoj je, 17. septembra, nestao 46-godišnji Goran Vrbanac, saznaje časopis Feniks. Živeo je u Frojdenštatu u Nemačkoj, a u subotu oko 10 časova krenuo je iz Frojdenštata za Zagreb. U nedelju ujutro pozvao je porodicu i rekao im da je imao nesreću. Nije rekao gde, ali je rekao da je u bolnici. Pošto nije mogao mnogo da priča, prekinuo je razgovor, a porodica ne zna više detalja, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Od tada mu se gubi svaki trag i ne znamo njegovu tačnu lokaciju", navodi porodica. Vest o nestanku objavljena je i na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba (nestali.gov.hr), a nestankom se bavi zagrebačko javno tužilaštvo. Prema policijskim saznanjima, Goran Vrbanac je visok 185 cm, ima smeđe oči, ovalno lice, srednje građe, a poseban znak razlikovanja je tetovaža deteline sa tri lista sa natpisom Patrik na listu leve noge.

Nije izvesno da li je Goran Vrbanac ušao u Sloveniju jer, prema nekim informacijama, nije kupio vinjetu za tu zemlju. Vest o njegovom nestanku se deli na društvenim mrežama, a pretpostavke pojedinih ljudi su da mu se nešto dogodilo na putu do austrijske granice, prema Valserbergu, jer je to najbliži put do Zagreba.

Isto tako, ako je Goran, kako je obavestio porodicu, primljen u bolnicu, ili je sakrio saobraćajnu nesreću u Nemačkoj, može da zahteva i zaštitu podataka. Policija u tom slučaju nije dužna nikoga obavestiti o njegovom trenutnom prebivalištu, čak ni u slučaju kada ga traži hrvatska policija.

