Žena Goksija Veličkovića je pozvana danas da svedoči na suđenju klanu Belivuka i Marka Miljkovića.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/kurir

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, osumnjičenima za sedam jezivih likvidacija. Udovica Gorana Veličkovića Goksija, koji je prema navodima Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu namamljen, a potom brutalno ubijen u kući u Ritopeku, danas prvi put javno svjedoči o nestanku supruga i to na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Jelena Veličković je na početku suđenja izašla za sudsku govornicu. Ona je najpre iznijela svoje lične podatke. Podsjetimo, Goran Veličković nestao je 3. avgusta 2020. i to pošto ga je supruga odvezla do Višegradske ulice u Beogradu. Prema optužnici, ubijen je u kući u Ritopeku, istog dana a prema tvrdnjama svjedoka-saradnika Bojana Hrvatina, motiv je bio to što su Belivuk i Miljković sumnjali da je blizak škaljarskom klanu.

"Ostajem pri iskazima koje sam dala u tužilaštvu. Oštećeni mi je bio suprug. Imamo dvoje djece. Imao je tada 30 godina", rekla je Jelena Veličković. Ona je navela da su 3. avgusta 2020. bili kod roditelja na ručku i da ga je prijatelj pozvao da se nađu u Višegradskoj. "Imali smo jedan auto, pitala sam da ga odvezem jer smo bili sa djecom, dijete je trebalo da vozim na plivanje. Rekao je da će se brzo vratiti, da će ga dovesti drug, ali se na žalost nikada nije vratio", navela je ona.

Objasnila je da pošto supruga nije bilo, zamolila je prijatelja njegovog koji je takođe imao Skaj, da mu piše i da ga pita kada će da stigne. "Kada sam se probudila da bih vozila dijete u vrtić, prijatelj mi je rekao da je dobio poruku da spava. Preskočila sam glavni detalj, tom drugu je napisao da "spava i da će se javiti", što je njemu bilo sumnjivo pa ga je pitao "šta sam ti kupio za rođendan", dobio je odgovor "nemoj da smaraš", a on mu je ponovio pitanje i tada je dobio odgovor "dobićeš ti paket ispod bijelog BMW-a"", prepričala je poruke koje su im bile sumnjive.

Na pitanje sudije da li je dobijao prijetnje, ona je objasnila da je bio vatreni navijač Partizana, ali da ne zna da je dobijao konkretne telefonske prijetnje. "Tek kada se desilo to što se desilo saznala sam da su bili neki snimci na jutjubu, da "Goksi neće stići kući". Ja sam jako bolesna, lečim se, ovo sam jedva preživjela. Moj muž je bio pošten čovek, nije bio nikakav narko-diler. On je bio dijete ostavljenih roditelja, ja sam bila jedina, ćerku sam jedva uspjela da spasim medija i slika koje su objavljivane. Ime mu je objavljivano na televiziji, prolazimo već tri godine životni pakao", plačnim glasom je nastavila izlaganje udovica Veličkovića.

Sudija je zatim pitala, da li zna ko mu je pretio sa Južne tribine Partizana. "Svi znaju ko je bio glavni, Principi, Veljko Belivuk. Ja ne znam da je moj muž imao konkretan problem sa njim, ali negdje čini mi se 2017., utakmica je igrana u Surdulici, Belivuk je bio prvo Janjičar pa kada je Aleksandar Stanković ubijen zapalio je zastavu i prešao u Principe, a moj muž je vodio Jangbojse i znam da je prešao na istočnu tribinu jer su oni maltretirali sve. Tada kada je bila ta utakmica, znam da ih policija nije pustila da prođu, došlo je 100 automobila izvadili su kuvane motke i krenuli ka njihovom autobusu. Moj muž je prvi istrčao, kao što je Miljković sam rekao da se iznenadio koliko je moj muž bio hrabar. I pošto tvrdi da je moj muž živ, ja bih voljela da je tako i da ne stojim sada ovde nego da smo sa djecom na Adi Ciganliji", rekla je Jelena Veličković.

"Moj muž je tada kod Naisa zadobio povrede glave, obje polomljene ruke", rekla je ona vraćajući se na događaj pred utakmicu.

Sudija: Čime se bavio vaš muž?

Udovica: Radio je PVC stolariju, sa bratom koji je takođe pokojni.

Sudija: Da li vaš muž bio u skobu sa Markom Miljkovićem?

Udovica: Nije, koliko znam on nije ni išao na utakmice.

Sudija: Jeste li imali uvid kontakte telefonske vašeg supruga?

Udovica: Nisam, mi smo zajedno od srednje škole, nisam ga provjeravala

Sudija: Je li imao skaj?

Udovica: Jeste, nadimak mu je bio Žuti.

Jelena Veličković potom je objasnila da je kobnog dana njen suprug na glavi imao kačket, košulju, masku na licu, farmerke i plave mokasine. "Imao je i crnu torbu. Išao je, koliko sam iz predmeta shvatila, da uzme oružje. Rekao mi je, to je bilo 16.30. sati 3. avgusta 2020. da treba da se vidi sa Fabulom u 18 sati, rekao mi je da je navijač Rada - navela je ona. Inače, nadimak Fabula navodno je koristio svedok saradnik Bojan Hrvatin koji je priznao da je toga dana u Višegradskoj "pokupio" Veličkovića i odveo ga na plac u blizini kuće u Ritopeku, pod izgovorm da će se tamo naći sa prodavcem pištolja, gdje je i otet.

Sudija je potom pitala da li je posle nestanka supruga inicirala kontakt sa Hrvatinom, kako je on to izjavio, ali je ona navela da nije tačno. "Posle Naisa, kada su mu polomljene obje ruke i kada je zadobio povrede glave, u blizini našeg auta smo vidjeli dva momka odvezli smo ga u servis, ali ništa nije pronađeno. Očigledno je on znao da je imao prijetnje od njih, vjerovatno mu je zbog toga trebao pištolj. Na žalost, ništa mi nije rekao oko toga, ali je jednom uhapšen sa pištoljem i bio je na nanogici i to je vjerovatno bilo zbog toga", nastavila je udovica.

Sudija je potom pitala da li je na ruci imao burmu. "Imao je burmu sa mojim imenom i ikonu, imao je kod sebe i novac jer je trebalo da uplati i ljetovanje u Egiptu", izjavila je Jelena Veličković i dodaja: "Ja se pridružujem krivičnom gonjenju i ističem imovinski zahtijev ", navela je ona.

Njena zastupnica, advokat Vesna Golubović, pitala je da pojasni ko su ljudi koji su zadržali autobus, kada je njen suprug pretučen. "To su bili ljudi iz grupe "Iz Principa", koju su predvodili Belivuk i Miljković. Posle toga se desilo da smo vidjeli da se motaju dvojica oko kola, potom ga je policija razoružala. Mi smo uvijek imali iste maršute, očigledno su tamo njihovu konobaricu u kafić u koji smo svraćali došla je policija i razoružala ga. Pričala je ulica, i ispostavilo se da je tačno, da su bili u dosluhu sa policijom", izjavila je ona tvrdeći da njen suprug nije bio pripadnik kriminalne grupe, da se nije bavio kriminalom već da se trudio da obezbijedi njoj i djeci lagodan život.

Advokat: Da li ste, prije nego što je utvrđeno da je stradao na ovakav način, dobili bilo kakvu informaciju vezano za nestanak supruga? Jelena Veličković: Ne, iako sam izgubila muža s kojim sam bila 17 godina, a ne kuče, čak mi se ni inspektori nisu javljali. Policija je bila izuzetno bezobrazna, išla sam na poligraf koji sam prošla. Tek mjesecima kasnije sam u medijima pročitala nešto o njegovom nestanku.