Duloviću se sudilo u odsustvu, a oslobađajujućom sudskom presudom ukinut mu je ranije određen pritvor i povučena potjernica koja je za njim bila raspisana.

Darko Dulović još je jedan saradnik ozloglašenih klanova iz Beograda koji je juče uhapšen u luksuznom sarajevskom stambenom kompleksu, kula Sarajevo, a koji je odavno poznat policiji iz čitavog regiona. Dulović je je zbog trgovine narkoticima bio u zatvoru u Crnoj Gori dok ga je Srbija potraživala zbog sumnje da se dovodi u vezu sa ubistvom bivšeg pripadnika SAJ, a kasnije vozača i obezbjeđenja Filipa Koraća, Siniše Milića zvanog Boske, na Autokomandi u Beogradu 2018. godine.

Automobil koji je vozio Milić eksplodirao je 19. juna 2018. godine u 13 sati na semaforu na prometnoj raskrsnici Ustaničke ulice i Južnog bulevara kod restorana "Franš". Prednji deo automobila je potpuno uništen, a vozač Milić bio je živ još neko vrijeme. Tih desetak minuta koje je poživio bio je u strašnim bolovima jer su mu obje noge bile raznijete.

"Kao što je poznato, u ratu klanova koji traje već godinama, Korać je navodno bio u tom trenutku tražena meta. Milić je, navodno bio uvijek u kontaktu samo sa njim i isključivo sa njim dogovorao maršute kojima se kreću, jer nikome nije vjerovao", izneo je tada izvor Kurira nepoznate detalje.

On je naveo i da je posle ubistva Milića, advokat Dragoslav Miša Ognjanović postao zabrinut za sopstvenu bezbjednost. Samo mjesec i po dana kasnije, ubijen je i on. Dulović je prethodno osuđen na dvije i po godine zatvora, a 21. juna 2016. godine uhapsila ga je crnogorska granična policija, nakon što su on, njegov rođak Aleksandar Dulović iz Bijelog Polja i Dragana Tarić iz Berana odbacili 287,5 grama heroina i pištolj u kome je bilo šest metaka. Darko je tada uhapšen, dok je njegov rođak pobjegao. Posle nekoliko mjeseci pušten je iz pritvora, i tada se prema operativnim informacijama, vratio u Srbiju.

Darko Dulović se, da podsjetimo, još kao maloljetnik, u oktobru 2007. godine, našao na stranicama "crne hronike" nakon što je na ranjen na splavu "Blejvoč". Dulović i njegov drug Bojan M, koji je takođe bio maloljetan, pokušali su da uđu na splav, ali im obezbjeđenje nije dozvolilo. Otišli su, ali su ubrzo vratili sa drugovima i naoružani šipkama i kamenjem. U tom sukobu, Veljko Belivuk, koji je radio u obezbjeđenju splava navodno je pištoljem udario po glavi Bojana M. a zatim i metalnom barskom stolicom, dok je Dulovića ranio u nogu.

