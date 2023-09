Rođak Neša je prijavio nestanak ubijenog S.A. (56) jer je primjetio da se njegova djeca ponašaju čudno.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Cijela Srbija je šokirana stravičnim ubistvom u mjestu Vlaški dol kod Žabara blizu Požarevca gdje je LJ.J. uz pomoć ćerke i sina koji je u bjekstvu ubila bivšeg supruga S.A. (56), a potom je tijelo odnijela u šumu koja se nalazi na oko šest kilometara od njihove kuće u području Kučeva. Prema nezvaničnim informacijama, ona ga je ubila na krevetu dok je on spavao, a njegov nestanak je prijavio rođak Neša koji je primjetio sumnjivo ponašanje djece.

"Dan prije nego što je nestao sjeđeli smo njegovo dvoje djece, on i ja i pili kafu. Najnormalnije su se ponašali, pričali smo kako ćemo da idemo na pecanje svi zajedno", rekao je on.

Najveća sumnja mu je bila to što su Stevicina djeca vozila automobil koji on nije davao nikome. Čak ni on nije vozio taj automobil.

"Meni nije davao taj auto da pomerim ni 20 metara, a odjednom mi kažu da je on starim automobilom otišao za Austriju, a njima ostavio ovaj. To mi je bilo jako sumnjivo. Kad sam vidio Stevicinu ćerku kako riba gepek od automobila, e tu mi nista nije bilo jasno", dodaje Neša.

Prema njegovim riječima, ubijeni Stevica je bio velikodušan čovjek koji je bivšoj supruzi dao kuću na raspolaganje kada se sa djecom vratila iz Austrije. Neša je trebalo da mu pomogne u sređivanju dvorišta.

"Trebalo je da mu sredim dvorište kad je došao dok on uradi druge stvari, kad god dođe on oko kuće radi. Pokušao sam da ga dobijem kasnije, posle toga kad smo se vidjeli, ali on je bio čas dostupan čas nesdostupan. Sve vrijeme je njegov telefon koristio sin koji je pobjegao u Austriju i tako pokušao da zavara tragove", zaključuje rođak Neša.

Sumnja se da ga je LJ.J. ubila iz vatrenog oružja, a da je potom sa svojom ćerkom A.A. (31) odnijela tijelo u šumu. Sumnja se da je LJ.J. zajedno sa djecom isjekla tijelo nakon čega je djelove iznijela i bacila ih, a krvavi krevet je iznijet napolje i zapaljen je u dvorištu.

Pogledajte fotografije kuće u kojoj se dogodilo ubistvo

Mještani Vlaškog dola su šokirani, a komšije su otkrile kada su uglavnom viđale LJ.J. i njenog sina. Susedi navode da je S.A. živio u Austriji sa drugom ženom u vanbračnoj zajednici.

Ubijeni T.A. je proteklih skoro 20 godina živio u Austriji. Tamo je živio sa drugom ženom sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici.

“On se od Lj. J. razveo odavno. U Austriji je imao drugu ženu s kojom je živio u vanbračnoj zajednici. Uprkos tome što je otpočeo novi život, T. A. je sa bivšom ženom Lj. J. i njihovo dvoje djece ostao u korektnim odnosima i ostavio im je kuću u selu da u njoj žive. Inače tu kuću on je naslijedio od svog oca”, kažu komšije.

Osumnjičena žena, ćerka i sin koji je takođe učestvovao i koji je u bjekstvu, su bili lošijeg materijalnog stanja. Ubijeni T.A. je 3. septembra stigao iz Austrije.

“T. A. je bio čovjek na mjestu, vrijedan, druželjubiv, čim bi stigao iz Austrije javio bi se svima i svratio do lokalne kafane. Za razliku od njega, Lj.J. i djeca su bili čudni, nisu se ni sa kim družili. Rekao je da je došao tu i da planira da popravi prozore na kući. Međutim, nakon toga ga nismo vidjeli. Dolazio je i majstor, tražio ga, rekao da se ne javlja na telefon. Kada smo vidjeli da je sin odvezao njegova kola posumnjali smo da nešto nije u redu i prijavili smo njegov nestanak”, dodaju susjedi.

Prema njihovim riječima, LJ.J. i njen sin su u poslednje vrijeme viđani uglavnom noću. Komšije navode da su išli negdje kolima i da su djelovali sumnjivo.

“Samo su noću izlazili, sin je palio očeva kola i odlazio negdje. Djelovali su kao da se stalno osvrću za sobom, kao da su na nekom oprezu. Posle smo čuli da su noću u iznosili djelove tijela ubijenog čovjeka”, zaključuju komšije.

