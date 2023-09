Goran M. (39) se sumnjiči da je prošle nedelje na putu Glogovica-Dubočane vozeći "golf 2" sa 1,94 promila alkohola u organizmu prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario moped na kojem su bili P. U. (12) i M. D.(12).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zaječarska policija uhapsila je Goran M. (39) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je u utorak uveče, oko 20.20, na putu Glogovac - Dubočane, upravljajući "golfom 2" pod dejstvom alkohola, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u moped kojim su se prevozili P. U. (12) i M. D. (12), kojem je od udarca otkinuta lijeva noga ispod koljena. Nakon udesa, Goran M. je pobjegao sa mjesta nesreće, i nije se zaustavio da pomogne teško povrijeđenim dječacima, koji su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.

Nakon što ih je zadesila velika nesreća, porodica dječaka M. D. (12) koji je u saobraćajnoj nesreći izgubio lijevu nogu, mora život da nastave dalje. Velika borba im tek predstoji posebno dječaku M. D. (12), ističe zabrinuto i utučeno njegov otac Nino Dinić, koji je uz majku Marijanu svakodnevno uz sina na Institutu za majku i dijete u Beogradu.

"Šta da se radi, iz ove kože se ne može. Život moramo da nastavimo dalje, da se borimo još više zbog njega. Ja sam svakodnevno u Beogradu, ali već sam počeo da se na dan, vraćam u selo jer moram da nastavim da radim od sada mnogo više. Posao ne može da čeka. Živim u domaćinstvu sa djecom jer sam od supruge razveden i starateljstvo nad djecom je povjereno meni. Ali sada je takva situacija, da smo i majka Marijana i ja non stop uz M. D., kako bi mu olakšali ovu situaciju i muke koje će ga pratiti kroz čitav život a da dijete nije mrava zgazilo", potrešeno priča otac Nino i nastavlja:

"Od juče je prebačen na poluintezivnu negu. Malo nas brine temperatura koju ima, istina ne tako visoka, ali nadamo se da će se sanirati i sve ići na bolje. On je veseo kada smo mi tu. Dozvoljen mu je i telefon ali kad ga drugovi zovu, rastuži se i odbija često da se javi, možda i zbog toga što baš i ne može najbolje da priča zbog terapije koju non stop prima kroz infuziju. Ljekari i svo medicinsko osoblje je stalno uz njega i zaista samo riječi hvale imamo za njih. Mene je najviše mučilo kako će on psihički da podnese gubitak noge, ali ljekari ne prepuštaju ništa slučaju, pa se uključuju i psiholozi koji će mu pomoći kroz razgovore da prihvati da živi sa tim. Jer on je još dijete i stručni ljudi su tu, vjerujemo im i to mi je olakšalo malo muku. Moj sin je inače stabilan, jako je dijete dosta, svjestan svega, pa mi je danas zatržio da mu od kuće donesem knjige, jer su se svi potrudili da nastavi sa praćenjem nastave u bolnici kako ne bi izgubio, ali i da mu se skrenu misli malo", kaže otac Nino.

"Ima bolove to stoji, ali tako za sada mora da bude. Tražio je knjige iz matematike i istorije, a beogradski nastavnici će dolaziti u bolnicu, biti u kontaktu sa nastavnim kadrom Osnovne škole koju M. D. pohađa, i šta da kažem, osim da se zahvalim svima koji su u ovim preteškim trenucima uz nas i pomažu da prebrodimo sve ovo u šta još ne mogu da povjerujem", ističe njegov otac.

Inače, ova porodica živi od poljoprivrede i stočarstva. Dinići imaju 25 grla krava, prihode imaju od prodaje mlijeka i sira.

"Imam traktor obrađujem zemlju, prodajem mlijeko i sir, a sada ću morati još više da radim zbog djeteta kako bi mu obezbijedio sve što mu je neophodno da može normalno da funkcioniše i nastavi dalje. Samo da se sve dobro završi, da se moj M. D. (12) oporavi ako treba za njegovu protezu i sve što bude neohodno da može da nastavi život tamo gdje je stao, prodaću sve bez razmišljanja", drhtavim glasom kaže Nino.

Ipak, iskreno se nadamo da do toga neće morati da dođe. Jer, ljudskost u Srbiji nikada nije manjkala kada su ovakve stvari u pitanju. Pa će zasigurno naše malo Dinićima pomoći da prevaziđu probleme, koje imaju i koji im tek predstoje.

Podsjećamo, sumnja se da je Goran M. u trenutku nesreće vozio pod dejstvom 1,94 promila alkohola u organizmu, a na teret mu se stavljaju krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrjieđenom u saobraćajnoj nezgodi. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.