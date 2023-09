Dijana Hrkalović je u jednom gostovanju opisala kako je izgledala borba sa najtežom bolešću. Njoj je "u minut do 12" otkriven rak.

Izvor: YouTube/Printscreen/Cirilica TV Happy

"Prvi dan sam se isplakala onako ljudski, iz dubine duše. Sutradan sam se navila na 'vojnički mod' i krenula u borbu, borbu koju sam nekoliko meseci kasnije uspela da dobijem", Ovako bivša državna sekretarka u MUP Srbije Dijana Hrkalović opisuje borbu sa najtežom bolešću koja joj je dijagnostifikovana u novembru prošle godine.

Gostujući u podkastu Informer televizije, Hrkalovićeva je objasnila da su prvobitne prognoze bile najcrnje moguće. "Moje zdravlje je krhko od malih nogu, moji roditelji su imali muku sa mnom. To sve moja glava napravi. Ja sam čovek koji ćuti, trpi i sve se to psihosomatski odrazi na zdravlje. Davali su mi najcrnje moguće prognoze, prvo su mislili da je Milerov tumor, mešavina sarkoma i adenokarcinoma, kasnije se ispostavilo da je samo adenokarcinom, nastao prekomernim lučenjem estrogena zbog stresa", navela je Hrkalovićeva u emotivnoj ispovesti.

Prema njenim rečima, samo zahvaljujući Dejanu Dimitrijeviću i Draganu Jeremiću, vrhunskim stručnjacima iz Narodnog fronta, nije ostala na operacionom stolu već je uspela da pobedi opaku bolest.

"Sedam sati su se borili za moj život. Pošto imam slabe krvne sudove, koji ne mogu da podnesu operacije, a ova operacija je bila hitna i visokog rizika, morala je da se uradi po svaku cenu. Pošto je rak otkriven u minut do 12. Pukla mi je vena u stomaku, to se ne preživljava i svi su mi rekli 'idi u crkvu, zapali sveću'. Da nije bilo njih ja ne bih bila sa vama", navodi Hrkalovićka, dodajući da će pomenutim lekarima biti večno zahvalna.

Hrkalovićeva je u podkastu govorila i o drugim temama, odrastanju, detinjstvu, MUP i BIA, navijanju za Partizan, Veljku Belivuku i brojnim drugim temama. O Veljku Belivuku je rekla: "Koliko ja prezirem Belivuka, toliko on prezire mene". Hrkalovićka se osvrnula i na ljubav: "Ja i ljubavne veze?! To je najteže pitanje koje ste mogli da mi postavite. Može da me osvoji samo neko ko ima mnogo jaku energiju", rekla je ona.

BONUS VIDEO: