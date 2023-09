Predsjednik košarkaškog kluba Partizan je govorio u podkastu o klanu Velje Nevolje.

Osnivač OMR grupe i predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović je bio gost Vladimira Stankovića u 113. epizodi podkasta Biznis priče. On je govorio o tome kako je postao predsjednik KK Partizan, o Željku Obradoviću, o svađi sa sportskim menadžerom Miškom Ražnatovićem, kao i o klanu Velje Nevolje sa kojima je kako kaže "imao sastanak" prije hapšenja.

"Puno sijedih dlaka je na mojoj glavi zbog Partizana i problema koje smo mi proživjeli. Situacija sa navijačkom grupom koja je uhapšena, koja je imala jako loš odnos i tretman ka našoj upravi. Sukob sa navijačima me vratio u neku mladost, da se čovjek brine za svoj život, za život svoje porodice. To je trajalo godinu dana, koliko su oni bili jaki. Da smo došli u situaciju da kidnapuju moju sestru, ženu koja živi na selu, koja je porodična žena, koja radi kod mene u kompaniji", počeo je priču Mijailović, pa nastavio:

"Kakav je to bio stres za moju majku, za cijelu familiju. Oni su htjeli da upravljaju kk Partizan, što ja nisam dao. Predsjednik kluba je najteže biti, uvijek ste krivi, a nikad niste zaslužni. Ja sam tada rizikovao svoj život i nije mi žao što sam rizikovao. Ali bilo mi je teško u tim trenucima. Kad god sam došao kući sam se okretao da vidim da li me neko čeka iza ćoška, u garaži... Da li neko čeka moju djecu kada odu u školu. Da li je neko otišao da posjeti mog sina u Ameriku koji je tamo išao u školu. Da li je neko otišao da posjeti moju majku u Čačak, pa se kasnije ispostavilo da se to negdje i dešavalo i Bogu hvala država je bila odlučna u tom trenutku da se obračuna sa takvom jednom grupom", rekao je predsjednik Partizana.

Ostoja Mijailović je rekao da je tada država tim hapšenjem mnogima spasila živote. On je dodao da mu je bilo mnogo teško kada su mu poslali posmrtni vijenac na adresu KK Partizan. "Tada sam se užasno osjetio. Ali sam znao, da sam se tada povukao iz Partizana preuzeli bi klub, kao što su već upravljali fudbalskim klubom. Ja sam imao i sastanak sa cijelom tom grupom koja više nije na slobodi gdje sam im u lice rekao i Velji i svim tim ljudima koji su tu bili da dok sam ja predsjednik kluba da ću se ja pitati. Ja im tad nisam dao karte besplatne, tražio sam da plate jer je to bilo pošteno. Svi su mi rekli da sam lud, šta ja njima da naplatim, je l ja znam ko su oni. Ali sam ja pitao onda od čega ćemo da živimo? Evo njima ćemo da damo besplatne karte, pa će da dođu sutra da nam uzmu karte i da prodaju navijačima. Pa ćemo da dođemo u situaciju da nam uzimaju automobile, pa će da nam uzmu i firme, pa će da nam se usele u kuću da nam uzmu ženu i djecu... Ja nisam htio da im popustim iako sam bio svjestan koliko je bilo opasno to što radim", rekao je Mijailović.

Ostoja Mijailović o Velji Nevolji Izvor: Youtube/ Biznis Priče

"Kada sad pogledam, ja sam tad bio i lud i hrabar i žrtvovao sam sve zbog Partizana. Ja ne tražim nikakvu zahvalnost, ali to su činjenice. Ja sam danas i jači i pametniji jer sam to preživio. Ali je stvarno strašno kada znaš da te neko juri da ti uzme život, da ti ugrozi život. Ne daj bože nikome takav osjećaj... mogao sam to životom da platim kao što su neki platili", rekao je predsjednik KK Partizan.

