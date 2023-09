Sve češće smo svjedoci uznemirujućih snimaka bahate vožnje, kao i vožnje u suprotnom smjeru, koja je na auto putu "Miloš Veliki" juče završila smrću vozača "fijata"

Šokantan snimak automobila koji u punoj brzini na auto putu "Miloš Veliki" ide u suprotnom smjeru i jeziva saobraćajna nesreća nakon direktnog sudara u kojoj je poginuo vozač, a dvije osobe povrijeđene.

Sve češće smo svjedoci uznemirujućih snimaka bahate vožnje, vožnje u suprotnom smjeru, sulude igre života i smrti, koja je na auto putu "Miloš Veliki" juče završila smrću vozača "fijata" koji je vozio u suprotnom smjeru. U toj nesreći su vozač "hjundaija" i suvozač "fijata" povrijeđeni, pa se nameće pitanje - šta je sa vozačima?

U pitanju izazov?

"Tu može da bude svašta, ali definitivno imamo sve više tih Tik Tok izazova među mladima i među malo starijima, tako da ne bi me iznenadilo da je to u pitanju. Na snimku koji se pojavio vidi se da je ruka suvozača van vrata vozila, da li je držao telefon, da li je snimao, ne može precizno da se vidi, ali ne bi me iznenadilo da je to mogao da bude Tik Tok izazov - rekao je za Blic TV Mirko Koković, iz Agencije za bezbjednost saobraćaja.

U svega tri dana poginulo je osam osoba, uprkos tome podaci pokazuju da je broj nezgoda u odnosu na prošlu godinu smanjen za 18 odsto, ali se Srbija i dalje ubraja u red nebezbjednih u poređenju sa ostalim državama Evrope, kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbjednost saobraćaja.

Alkohol i brzina česti faktori nesreća

"Najčešće je u pitanju ljudski faktor, kada pričamo o ponašanju vozača, to je alkohol, brzina, jako bitan faktor je i nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, ali ne treba zaboraviti i ostala dva faktora, a to su putevi, na žalost čest uzrok saobraćajnih nezgoda je put koji je u nepropisnom stanju", rekao je Damir Okanović.

Iz MUP-a navode da je su čak tri saobraćajne nezgode u periodu od 1. do 3. septembra izazvali vozači vožnjom u suprotnom smjeru. - Uprava saobraćajne policije sprovodiće akcije pojačane kontrole usmjerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost saobraćaja - saopštili su iz MUP-a.

Borba protiv bahatih vozača sprovodi se godinama kažu stručnjaci, ali je jedno sigurno, osim za sebe moramo da vodimo računa i o tome ko je sa druge strane volana.