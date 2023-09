Autor podkasta "Biznis priče" detaljno analizirao

Izvor: YouTube/screenshot/Vladimir Stanković

Vladimir Stanković, autor podkasta "Biznis priče", u jednom svom klipu je analizirao zaradu dvojice poznatih srpskih jutjubera, demantujuću ujedno one koji tvrde kako oni upravo od jutjub zarade uzimaju najviše novca.

"Jutjub zarada je treći kanal zarade. Ako vi ne zaradite na drugim mestima kao što su vaši proizvodi, partneri, afilijet marketing, jutjub vas neće izvaditi. Ne postoji nijedan jutjuber koji direktno zarađuje od jutjuba a da nema mnogo bolje modele zarade. Prvi model je zarada od sopstvenih proizvoda. Drugi modeli su sponzorstva. Veliki brendovi i firme plaćaju jutjuberima da ih reklamiraju na svojim kanalima. Treći model je afilijet marketing. To je slično kao ta partnerstva ali dobijate proviziju za svaku prodaju koju ste ostvarili. I to je jednom od ova dva jutjubera glavni izvor prihoda. I tek na trećem, četvrtom mestu dođu jutjub zarada i one stranice poput pejtriona i donacija. Ali tu nema kinte ako već niste napravili", rekao je Stanković.

Mario Vrećo

Stanković je prvo analizirao zaradu jutjubera koji ima nešto više od 300.000 subskrajbera. U pitanju je Mario Vrećo.

"Da vidimo gde on pravi pare. Jedan od prvih modela zarade su reklame. Evo možemo vdeti ovde na sredini klipa, skoro svakog klipa smo videli primer za reklamu. U opisu u prvom redu se nalazi kupon za tri meseca besplatno i to je njegov afilijet link i tu oni mere da li im se on isplati da ga sponzorišu ili ne. E sad, on ne naplaćuje samo taj afilijet, to jest proviziju, već mu oni plaćaju fiksni deo. Kako ovo znam a nije mi rekao Mario? Znam jer su mi se javili prošle godine za ovaj proizvod. Ja sam im dao ponudu ali oni su im rekli da im je to mnogo. Ja sam tada imao oko 40-50 hiljada subskrajbera na Jutjubu i oni su mi rekli da mogu da mi daju maksimalno 500 evra mesečno da ih ja reklamiram. Ja sam im rekao da mi to ne odgovara. Tako da otprilike kada pogledamo koliko pratilaca ima Mario možemo da procenimo da mu mesečno daju otprilike 2.000 evra", rekao je Stanković.

Prema njegovim rečima sledeća stavka su takođe sponzori koji ovde čine i najveći deo profita.

"Takvih saradnji imamo dosta. Kada pogledamo koliko ima subskrajbera i na učestalost partnerskih objava možemo proceniti da je to negde oko 6-7 hiljada evra za tu saradnju. Spomenuo sam Pejtrion i rekao sam da to i nije neki model zarade. Previše cimanja a kod nas ne funkcioniše nešto, barem nisam video da neko to koristi na pravi način. Ima jedan sajt koji računa kao zaradu na Pejtrionu. I kada se sve pogleda možemo reći da Mario na Pejtrionu uzme oko 500 evra. I sada dolazim do onoga što je jutjub zarada. Koristimo Social Blade i ovde možemo da vidimo neku procenjenu mesečnu zaradu koja kaže da ona ide od 1.300 do 21.600 dolara. E sad hajde to da uporedimo sa mojim kanalom. Za njega daje procenu da je zarada od 845 dolara do 13.500 dolara. Ova prva brojka je dupla kod mene tako da taj odnos možemo da stavimo i kod Marija. Ali šta je fora – u ove preglede kojih ima dosta ulaze i šortsi a oni se ne plaćaju. Tako da ovde možemo da kažemo da mu zarada nije veća od 2.000 evra mesečno, naravno sve zavisi od meseca do meseca", rekao je Stanković.

Baka Prase

A onda se Stanković pozabavio Bakom.

"Hajde sada da vidimo koliko i na koji način zarađuje on. Idemo prvo na jutjub jer svi misle kako Baka Prase zarađuje od jutjuba, međutim to je jedan od sporednijih izvora prihoda. Za njega Social Blade kaže – od 863 do 13.800 dolara. Bliži smo ovoj prvoj cifri tako da on hiljadarku uzme od jutjuba. E sada šta je for a. On je čak i objavio da je za sedam godina kanala uzeo 101.909 evra. A da vidimo sada gde on to pravi pare. Pojavio se fast fud “Kod Bake”. E sad for a je, a to vidimo u APR-u, on nije vlasnik on je tu zaštitno lice. Baka Prase je sa njima samo napravio ugovor gde su mu oni isplatili novac da on bude zaštitno lice. Negde se spominjalo 20.000 evra, meni je to malo, tako da kontam da je ta suma negde do 40.000 evra", rekao je Stanković.

Dok nije imao onu aferu, napominje Stanković, Baka Prase je imao dosta ugovora sa telefonima, kompijuterima i mesečno je tu uzimao otprilike 40.000 evra.

"Kasnije su mu ukinuli sve te ugovore i ostao je bez velikog izvora prihoda. E kad se sve stišalo, bez svih tih izvora prihoda našao je najbolji način zarade za njega a to je kockarnica. On je spominjao u jednom klipu o toj zaradi. To što je on rekao u klipu treba uzeti sa rezervom (Baka Prase tu spominje da zarađuje mesečno više od 100.000 evra, prim. aut.) ali možemo videti kako funkcioniše taj afilijet program i tu se zarađuje od afilijet marketinga. Svako koga navuče na kocku uđe u taj sistem, troši svoje pare, on ima proviziju od toga. I na nekoliko mesta sam našao da konkretno taj kazino isplaćuje 50 posto afilijet partnerima. E sad sve zavisi od ugovora koji ima sa njima, ali kada pogledamo koliko je Baka Prase gledan, koliko njih ulazi tamo i pravi profile i kocka se, tu možemo da kažemo da se dobro zarađuje. Moja procena je da on može mesečno da uzme pedesetak hiljada evra, možda i više", rekao je Stanković.

BONUS VIDEO: