U eksploziji u zgradi u Smederevu, Nikola P. je zadobio tešku povredu oka, dok je njegova sestra Miljana P. lakše povrijeđena.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/IVAN RADOSAVLJEVIĆ

Đorđe A. (57) aktivirao je u četvrtak uveče eksplozivnu napravu u zgradi u Smederevu, nakon čega se raznio bombom. Dijelovi njegovog tijela su bili rasuti po zgradi i ulici. Nikola P. je zadobio tešku povredu oka, dok je njegova sestra Miljana P. lakše povrijeđena.

Nekoliko minuta prje eksplozije, Miljana je pozvala svog oca Aleksandra i rekla mu da je "Đorđe ispred vrata". Takođe, tada je rekla svom ocu da je Azarić čudan, na šta joj je on rekao da ne otvara, te da će on da stigne brzo. U narednom trenutku Miljana je začula da nešto šišti ispred vrata i to je prijavila svom ocu tokom telefonskog razgovora.

On je potom, dok je išao ka zgradi, osjetio eksploziju, da bi u narednom trenutku začuo svoju ćerku Miljanu kako kuka. Detonacija je bila toliko snažna da je tijelo bombaša bilo raskomadano i rasuto po ulici i pravo je čudo da niko više nije nastradao.

Aleksandar je za Kurir rekao da je zahvalan Bogu što su njegova djeca živa i tvrdi da nije tačno da su Đorđu A. dugovali bilo šta.

"Muškarac od 25 godina ima višestruke povrede po tijelu od šrapnela, svuda po tijelu su mu geleri, od glave, grudnog koša, trbuha i ekstremiteta. Nakon inicijalne dijagnostike uradili smo operaciju i izvadili mu nekoliko šrapnela iz prednjeg trbušnog zida. Srećom, nema povrede unutrašnjih organa, nije imao unutrašnje krvarenje i nije životno ugrožen. Ali, ima povredu oba oka, a na jednom će najvjerovatnije trajno izgubiti vid, za drugo je dijagnostika u toku i vidjećemo šta će kolege u Beogradu uraditi, da li će uspjeti da mu sačuvaju vid", naveo je prethodno dr Željko Smiljanić, pomoćnik direktora Opšte bolnice Smederevo za Kurir.

Miljana ima višestruke posjekotine po tijelu.

"Urađena je inicijalna dijagnostika i nema znakova povrede vitalnih organa, stabilnog je opšteg stanja i van životne opasnosti. Posjekotine ima i po glavi i po rukama, svuda. Kod nje nije bilo potrebe za bilo kakvom hirurškom intervencijom", navodi dr Smiljanić.