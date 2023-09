Ako su istiniti navodi u medijima, ljudi koji žive u tom stanu čovjeku su dugovali 7.000 eura, što znači da više godina nisu plaćali stanarinu.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/TV Prva/Screenshot

Vlasnik jednog stana u Smederevu aktivirao je eksploziv nakon kraće rasprave sa stanarima kojima je iznajmljivao stan. Pedesetsedmogodišnji Đorđe stradao je na licu mjesta, jedna osoba je teže i još jedna lakše povrijeđen. Sumnja se da je uzrok svađe dugogodišnja neplaćena kirija.

"Ovdje se očigledno radi o društvenoj patologiji, kriminalnom djelu koje nema nikakvog opravdanja. Mi možemo sa neke psihološke ili psihijatrijske tačke gledišta da razumijemo neku povišenu emociju, nekakvu svađu, itd., ali ovdje je došlo do užasne tragedije, tako da sa te tačke nema nikakvog opravdanja. Ono štu su prava za zakupce i za kupodavca, ako se vratimo na uzrok te nesreće koja se dogodila, odnosno na same temelje zbog čega je do svega toga došlo, prava su jasno predviđena u zakonu", rekao je advokat Aleksandar Radivojević i dodao:

"Ono što i kako treba razrješavati takve probleme to je isti ono i isti način na koji treba razrješavati sve probleme. Ono što društvo nudi, dakle sudske odluke, upravni postupak, to je nešto što je sistem kako je uređen da bi se regulisali ti odnosi. Šta je problem u ovoj cijeloj stvari? To je ono čega se ja plašim, to je neefikasnost pravosudnih organa, neefikasnost tih postupaka, to na kraju vodi do nepovjerenja građana u cjelokupan sistem", kaže on.

"Šta treba uraditi u konkretnom slučaju, šta je jedino dopušteno, to je da vi utužite, govorim o situaciji ukoliko zakupac ne isplaćuje redovno kiriju i neće da se iseli kada je prestao ugovor o zakupu i koji možda u nekoj varijanti bahato kaže 'Ma tuži me' i onda zna da će pravosnažna sudska presuda stići možda za par godina, on za to vrijeme ne plaća zakupninu i tako oštećuje zakupodavca. Ne smijete uzimati zakon u svoje ruke", rekao je advokat Radivojević u jutarnjem programu TV Prva.

Ako su istiniti navodi u medijima, ljudi koji žive u tom stanu čovjeku su dugovali 7.000 evra, što znači da više godina nisu plaćali stanarinu.

"Postavlja se pitanje zašto ranije nije reagovao. Vi u sistemu naplate Infostana i ovih ostalih usluga izvršitelji su dobili jako široka ovlašćenja, sada izvršitelji čak i ne donose, odnosno, sudovi ne donose rješenja o dozvoli izvršenja, već izvršitelji, ukoliko nije plaćen račun za Infostan odmah kreću u izvršenje. Protiv koga se kreće? Pa kreće se protiv onoga na koga se račun vodi, a račun se vodi na vlasnika. Taj čovjek nesrećni, vjerovatno plaćao sve za njih, a njemu se gomilao gomilao račun, nije imao nikakav profit, možda je čak živio u mnogo lošijim uslovima da bi živio od izdavanja stana", rekao je advokat.

