Književnica Vedrana Rudan, živi u brdovitom delu Rijeke, a sa mjesta gde je kuća smještena vidi se gotovo cijela Opatija.

Izvor: Youtube/printscreen/tv lica

Književnica Vedrana Rudan, prije nego što je postala poznata, u životu je radila razne poslove. Bila je učiteljica, turistički vodič, sladoledžija, novinar za više hrvatskih novina, urednica na radiju i tako dalje. Danas živi na brdovitom dijelu Rijeke, a vrata svog doma otvorila je u jednoj emisiji.

"Suprug je pronašao ovu malu, staru kuću. Mislim da ovo zdanje ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije", istakla je Vedrana u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”

Dom Vedrane Rudan u kojem danas uživa, ipak, nije joj se dopao na prvi pogled, baš naprotiv.

"Kad sam ja vidjela tu ruševinu, ja sam se zgrozila. Svidjelo mi se, ali sam rekla suprugu, nemoj da kad zapneš sa majstorima da me pitaš nešto i dan danas je tako ostalo, stalno po kući nešto radimo kao i svi koji imaju kuću, ali kada majstor dođe na vrata moj muž ode u kafić", istakla je književnica.

Sve oko doma sama je osmislilia, organizovala prostorije, okačila slike, uredila stepenište i baštu i ne krije da je to čak i za nju, ženu izuzetne snage i izdržljivosti bilo vrlo zahtjevno.

"Prije jedno dvije godine ulazim ja u jedan ovdašnji lokal i kako me uvijek neki dobri ljudi zovu da sjednem s njima i popijem kafu tako se desilo i tog puta. "Gospođo dođite sa mnom popiti kafu" kaže mi jedan čovjek kojeg prvi put vidim i ja ga pristojno odbijem, kad eto ga za njim drugi, takođe meni u tom momentu nepoznat, viče: "Ostavi je na miru to je najgora žena na svijetu".

"Čekajte malo prvi put me u životu vidite kako se usuđujete lupetati", kažem ja njemu, a on će meni na to: "Ja sam vam ženo kuću izgradio". "E pa onda ste kvalifikovani tako da govorite" odgovorim mu ja. Krvi sam mu se napila", prisjetila se kroz smijeh književnica.

Sa puno ljubavi dom Vedrane Rudan je opremljen i oplemenjen mnoštvom interesantnih detalja i uramljenih fotografijaju, a posebnu pažnju posvetila je uređenju okućnice u kojoj uživa posebno u ljetnjem periodu.

Sa mjesta gdje je kuća smještena vidi se gotovo cela Opatija pa i mesto gde je Vedrana rođena.

"Odrasla sam uz more, tako da me pogled na more odavde ne uzbuđuje. Ali kad god sam negdje gdje nema mora, uvijek mislim da preko zgrada i drveća u daljini mora biti mora. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće", zaključila je ona.