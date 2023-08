Profesorka engleskoj u Tehničkoj školi u Trsteniku ostala je bez većeg dela plate, a drastično joj je smanjen i fond časova. Njoj su nasred časa đaci izvukli stolicu i snimak su kasnije okačili na društvene mreže.

Bura u Tehničkoj školi u Trsteniku zbog profesorke kojoj su đaci izmakli stolicu usred časa, pa kasnije to okačili i na društvene mreže, se ne smiruje. Ona je sada ostala na pet odsto časova i smanjena joj je plata za 32.000 dinara.

"Dobila sam samo pet odsto, a imala sam 45 odsto časova. Zahvaljujući poslu u još jednoj osnovnoj školi imala sam punu platu. Sada sam izgubila više od 30.000 dinara. Za mene, koja sam samohrana majka, to je previše. Škola je propustila da me informiše da imam pravo na drugostepenu lekarsku komisiju, koja procenjuje radnu sposobnost zaposlenog. Jedino ona može da me pošalje, to je bilo bitno kod bodovanja za tehnološki višak. Na kraju ću morati da tužim školu, a nemam novca za privatnu tužbu jer živim od plate za koju i ne znam kolika će mi biti", rekla je profesorka za "Blic" koja je bila na bolovanju tri meseca i krajem februara se bila vratila na posao.

Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, potvrdio je za "Kurir" da je profesora na listi za tehnološki višak. Objasnio je i da ona ima prednost prilikom popunjavanja novootvorenih mesta u drugim školama.

"Prema posebnom kolektivnom ugovoru, kada potreba za radom nekog zaposlenog prestane u nekoj školi, on ima prednost prilikom popunjavanja novootvorenih mesta u drugim školama. Mi smo krajem prošle godine prvi pružili podršku koleginici nakon poniženja koje je doživela. Ukoliko smatra da na bilo koji način nešto nije odrađeno po zakonu, ona ima mehanizme da pokrene postupak pred školskim odborom i da njen status bude zaštićen", kaže Marjanović.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola navodi da svako od prosvetara može biti tehnološki višak, ali da je apsurdno da to bude nastavnik koji je doživeo javno poniženje od učenika. Apeluje na Ministarstvo prosvete da pomogne ovoj nastavnici.

"Direktor škole formira komisiju za bodovanje na osnovu koje će neko od nastavnika ostati i bez određenog procenta časova. Jedan od kriterijuma za plasman je i radni staž. Ako je nastavnik proglašen tehnološkim viškom, on će pri prvom slobodnom mestu dobiti posao, ali ovim putem apelujem na školu, ali i Ministarstvo prosvete da pomognu ovoj nastavnici jer ona ne sme da ostane bez posla i prihvatljivog fonda časova", kaže Antić.

