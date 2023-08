U Hrvatskoj je automobil "stojadin" privukao veliku pažnju.

Izvor: Mondo/Sanja Čurćić

Zelena zastava 101 koprivničkih tablica a iz vremena SFRJ krcata i natovarena uputila se na more i izazvala pravi haos na drumovima, gdje god je prošla.

Stojadina do vrha krcatog stvarima za more snimio je Davor, čitalac regionalnog portala Bjelovar.live na putu ka Jadranu, a nesvakidašnji prizor pokrenuo je talas nostalgije, pišu hrvatski mediji. "Zelenko" je na more krenuo dupke pun ne samo unutra nego i na krovu gde su vlasnici natovarili brojne stvarčice za more i privezali ih za krovne nosače, kao u stara vremena, prije velikih modernih automobila i krovnih kutija koje su danas popularne.

Prizor je čitav region podsjetio na nekadašnju zajedničku zemlju i život u njoj ali i kako se tada putovalo na more, baš ovako kao na slici! Tad su drumovima prašili stojadini, fiće, jugići, peglice, lade, tristaći… Možda mlađe generacije to ne znaju, ali ovo je bila uobičajena scena osamdesetih godina kada se na Jadran putovalo iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije i okruženja.

Prizor pokrenuo val nostalgije! Stojadin na autocesti za Jadran, krcat je opremom za godišnjihttps://t.co/SNuWGunl4T — 24sata (@24sata_HR)August 17, 2023

A komentari su kao i uvijek bili nostalgični... "Ovo treba zaštititi. Uvijek smo vozili bure sa 50 litara vina. Dakle, vozite 8 sati do Zadra. Današnji Česi nisu nam ni blizu kada smo bili prepuni", "I osamdesetih sam imao testeru iz juga sa dodatnim desnim retrovizorom", "Možda su otišli od ​​kuće osamdesetih još malo i tu su. U Koprivnici su do 2030. godine", bili su neki od komentara.

Zahvaljujući Auto magazinu iz 1972. godine možemo se saznati koliko je stojadin tada koštao. Traženi iznos bio je 2.084 dolara, što bi bilo nešto više od 11.000 eura ako se preračuna u današnje vrijednosti, prenosi "Zvanična stranica foruma Zastava 101" na Fejsbuku, piše Bjelovar.live.