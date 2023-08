Malo ko bi očekivao da će to biti tegla kiselih krastavčića i to onih kvalitetnijih!

Ne postoji ni jedna letnja sezona u Grčkoj a da se ne spomene čuveni paradajz turizam. Mnogi od tog pojma zaziru i gledaju ga kao nešto pogrdno, dok drugi već zbijaju šale. Paradajz turisti su najveća noćna mora i Grka i turističkih agenata. A takav nadimak dobili su zbog činjenice da ogroman broj ljudi bez blama kreće na put sa džakovima paradajza i paprike, i to kako bi tamo spremali zimnicu. Doduše, ovaj put su u pitanju krastavci, ali svakako poslednja fotka to potvrđuje!

U Fejsbuk grupi "Grčka Info" jedan Aca objavio je dve fotografije na kojima se vidi šta je odlučio da ponese sa sobom na plažu kad bude došlo vreme užine. Malo ko bi očekivao da će to biti tegla kiselih krastavčića i to onih kvalitetnijih! "Nema više paradajz turista za sirotinju, od danas samo bahato", napisao je on u svojoj objavi.

Dok su mu se mnogi ispod objave u komentarima dovijali i kačili slike svojih namirnica koje konzumiraju na plaži, od voća, povrća, pa do sendviča, drugi su komentarisali da je tamo sve to jeftinije. Dodavali su mu i da ovakav obrok dobro ide i uz lozovaču, ali i da bi trebao da plati akcizu na luksuz.

Ima i onih koji su bili duhoviti: "Sad će da te saleću Poljakinje", "Ima se, može se, ne glumi se", "Da nije u pitanju trudnica", pišu mu ljudi zabavljajući se na večitu temu šta jesti i ponet kad se ide na letovanje u Grčku.