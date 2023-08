Beba je bila spuštena na pod u lokvu krvi. Prizor je bio jeziv... Devetomjesečna djevojčica je sada kod mene i na sigurnom... Ovo je izjavio Emir Džinović iz Gradačca u BiH u kom je u petak izvršen stravičan zločin.

Nermin Sulejmanović (35) prekjuče je prvo ubio svoju suprugu Nizamu Hećimović, a onda još dvoje ljudi, dok je troje ranio. Njegov zločin još je brutalniji jer je suprugu upucao pred njihovom bebom, a zločin je snimao i puštao uživo preko Instagrama!

Bebu je posle krvavog pira spasao mještanin Emir Džinović, inače vlasnik teretane u kojoj je kao instruktor radio trostruki ubica. On je otišao na mesto zločina i spasao devetomjesečnu bebu, koja je ležala u lokvi krvi.

Prijavljivan za porodično nasilje

Višestruko osuđivan

Nermin Sulejmanović već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

Ima prijava za nasilje. Međutim, ono što moramo reći jeste da su se uvijek koristile prednosti zakona, odnosno odustajalo se od svjedočenja vezanog za krivično djelo nasilja u porodici. Dakle, radi se o višestruko osuđivanoj osobi koja je odranije poznata policiji i tužilaštvu - rekao je za tamošnje medije portparol tuzlanskog tužilaštva Admir Arnautović.

Sulejmanović, osim po uspješnoj sportskoj karijeri bodi-bildera tokom koje je osvajao brojne nagrade, javnosti je bio poznat i po kriminalnom dosijeu. On je 2014. u Gradačcu uhapšen kao član kriminalne grupe Emira Kodžage, koja se teretila za trgovinu drogom. Lisice su mu tada stavljene u akciji policije pod nazivom „Nikita“, a sumnjičio se da je sa još devet osumnjičenih pokušao da prokrijumčari 806 kilograma marihuane iz Bosne u Hrvatsku. Dvije godine kasnije za njim je bila raspisala potjernica kantonalnog suda u Tuzli zbog nasilničkog ponašanja nad policajcem, a više puta je privođen i zbog tuča.

Džinović je opisao šta je zatekao kad je pronašao bebu.

- Bila je spuštena na pod u lokvu krvi. Nesrećnu suprugu je isprebijao i bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, radio je kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga - rekao je Džinović.

Dijete je ostavljeno u lokvi krvi na podu nakon što je Sulejmanović ubio Nizamu. Tokom lajva na društvenim mrežama pomahnitali Sulejmanović je rekao da „neko dođe po dijete“. Međutim, Emir sada na društvenim mrežama dobija prijeteće poruke jer je spasao dijete iz lokve krvi.

Porodica u šoku

Lijepa moja, najdraža sestro

Nakon jezivog ubistva, oglasila se sestra ubijene Nizame Hećimović, kojoj je monstrum pucao u glavu dok je sve to snimao i objavljivao na Instagramu.

Nesrećna žena smogla je snage za samo nekoliko riječi, koje je napisala iznad slike.

Lijepa moja, najdraža, još ne mogu da vjerujem da se ovo moglo desiti. Voli te sestra tvoja najviše - napisala je E. G. na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Od večeras je na tebe otvoren lov. Samo da znaš - napisao mu je jedan mlađi muškarac i poslao mu sliku pištolja.

Nemojte da mi sudite

Džinović je objavio i printskrin poruka na kom se vidi da je tokom jezivog prenosa na društvenim mrežama molio pomahnitalog Sulejmanovića da prestane.

- Nemojte da mi sudite. Ima policija, ako sam šta uradio, nek mi se sudi. Nisam podržavao nikakav vid nasilja, niti ću podržati. Nizamu sam volio i poštovao kao člana porodice. Ja sam molio i kumio da ne radi to. Pored svoje dvoje dece išao sam da to dijete spasem i hvala bogu da sam uspio. Molim sve prijatelje, ako sam šta na štetu uradio, ja se izvinjavam - napisao je Emir.

Mještani Gradačca su ispričali da ne pamte, niti su mogli da zamisle ovakvu tragediju.

Užas na društvenim mrežama

Podrška monstrumu, gledalo ga 15.000 ljudi

Mladić koji je podržavao Nermina Sulejmanovića tokom jezivog prenosa ubistva supruge, prema nezvaničnim informacijam,a nalazi se pod istragom!

Sulejmanović je u petak, podsjetimo, pretukao i ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom usmrtio još dvije i ranio tri osobe. Ubistvo supruge, koje je prenosio uživo na društvenim mrežama, gledalo je u jednom trenutku čak 15.000 ljudi!

Mladić je tokom jezivog prenosa pisao da mu je Sulejmanović „brat“ te iskazivao oduševljenje monstruoznim i krvavim pohodom. Raport nezvanično navodi da je mladić pod istragom i da će biti među prvima protiv kojih će biti pokrenut postupak.

Ko god ima da mi kaže nešto od vas jajara, slobodno dođite i recite, svako zna gdje živim. Vi ste rute male i gnjide koje su jake samo na tastaturi. Trebalo je da izađete vani i da se pokažete. Pozdrav za sve mangupe - napisao je mladić uz smajlije koji se vesele.

- Ta nesrećna žena pokušala je da spase sebe i bebu, nije uspjela, ljudi su pokušali da spasu nju, nisu uspjeli. Sad su svi mrtvi ili ranjeni - kažu oni i dodaju:

- Čuli smo za masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i pomislili smo koliko je to neizmjerne tuge i bola, kakva je to tragedija, a ipak misliš da je nerealno i da ne može da se desi tebi, u tvom mjestu takav masakr. E ovo je naš „Ribnikar“.

Žena kritično

Podsjetimo, Sulejmanović je u petak uživo prenosio ubistvo supruge, a zatim ubio oca i sina i ranio više ljudi. Tokom potrage se ponovo uključio na Instagramu, gdje je priznao ubistva, a potom i najavio nova. Međutim, kada ga je policija opkolila, izvršio je samoubistvo.

Nizama Hećimović prva je nastradala, a njen suprug Nermin Sulejmanović je potom usmrtio Ondera Džengiza i njegovog sina Denisa. Sulejmanović je ranio i Onderovu suprugu, koja je u veoma teškom stanju, a zatim i policajca Huseina Kotorica i sugrađanina Nedima Pamukovića.

Četiri dana prije krvoprolića

Odbijen prijedlog zabrane prilaska

Nizama je početkom avgusta, s modricama na licu i tijelu, pomoć tražila od policije Tuzlanskog kantona. Bojala se da svjedoči, samo je tražila pomoć.

Policija je 7. avgusta od opštinskog suda u Gradačcu zatražila da se Nerminu Sulejmanoviću zabrani prilazak supruzi Nizami, međutim, njihov zahtjev je odbijen.

Odbacuje se zahtjev MUP TK za izricanje predložene zaštitne mjere zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju i zaštitna mera približavanja žrtvi nasilja, te se postupak obustavlja - presudio je sudija opštinskog suda iz Gradačca, objavila je Istraga.ba, a portal je imao i uvid u rješenje suda.

Četiri dana kasnije došlo je do krvoprolića.

Ubistvo uživo: Beba je na sigurnom, al’ sad će da bude bez oba roditelja

Sad ćete da vidite ubistvo uživo. Zašto si me prijavila policiji?, ponavljao je monstrum prije nego što je ispalio ženi hitac u čelo.

Na uznemirujućem snimku ubistva žene, koji je Sulejmanović objavio na društvenoj mreži, vidi se žena izobličena od batina, krvava i u modricama, ali i dijete koje leži na zemlji i plače.

U jednom trenutku se vidi i kako ubica uzima već krvav pištolj sa stola, prilazi ženi i iz neposredne blizine joj puca u čelo.

Danas su, koliko znam, tri ubistva, nisu ovo moja prva ubistva. Ja ne pričam puno, ovaj put sam upozorio sve redom da će doći do ovoga. Osam dana krije dijete od mene, prijavljuje me policiji zbog nekoliko šamara, priznao je zločine u uključenju uživo na Instagramu nepuna dva sata posle zločina.

U uključenju uživo nepunih pola sata prije nego što je počinio samoubistvo priznao je i da je tokom bježanja od policije posle ubistva supruge ubio i oca i sina koji su mu se našli na putu.

Ubio sam oca i sina. Kako su mi naletjeli, bog zna. Ubio sam ženu i dva dušmanina. Nadam se da sam ubio i policajca. Pucao sam i u njega, je l’ zna neko šta je s njim, pitao je pratioce u uključenju i demantovao napise medija da je ubio i bebu, tvrdeći da je dijete na sigurnom.

Beba je na sigurnom, al’ sad će da bude bez oba roditelja - rekao je prije nego što se isključio iz poslednjeg uključenja. Na društvenoj mreži potom je objavio sliku sa suprugom i djetetom uz opis da je „samo želio porodicu“.

Prijatelj žrtava tvrdi

Ubio oca i sina jer im je dugovao 75.000 evra?!

Monstrum je pored svoje supruge usmrtio Ondera Džengiza i njegovog sina Denisa, koji su rodom iz Tutina, ali su imali tursko državljanstvo jer su dio života proveli u ovoj zemlji. A. B., koji tvrdi da je blizak prijatelj porodice Džengiz, otkrio je za portal Sandžak nepoznate informacije koje bi mogle da osvijetle pozadinu tragičnog slučaja. Tvrdi da je Sulejmanović prevario i nagovorio maloljetnu ćerku Ondera Džengiza da ukrade znatnu sumu novca iz kuće vlastite porodice.

Prije nekih sedam-osam godina oteo je Džengizovu ćerku, koja se u međuvremenu udala za Pazarca. Tada maloljetnoj djevojci je obećavao zlatnu budućnost, kako to već pali kod maloljetnih curica. Nagovorio ju je da ukrade 75.000 evra iz kuće. Onda su s tim parama otišli negdje u Srbiju - kaže ovaj prijatelj.

Porodica Džengiz dvije nedelje nije znala gdje im se nalazi ćerka. Djevojčica se vratila s malom sumom novca, oko 1.000 evra, a njen otac tražio je od Sulejmanovića da vrati pare. To je, navodno, dovelo do ozbiljnog konflikta, koji je na kraju završio na sudu.

Sud i država nisu ništa preuzeli da zaštite porodicu i ta agonija je trajala oko osam godina - kaže A. B.

Urednica portala iz BiH

Da li je mogao biti spriječen? Ja mislim da jeste

Urednica portala Avaz.ba iz BiH Helena Javor Ibrahimbegović govorila je o strašnom zločinu u Gradačcu.

Nizama je prijavila muža nasilnika prije sada već četiri dana. Prijavila ga je policiji zbog nasilja u porodici, tražila je zabranu prilaska, međutim, on zabranu nije dobio - rekla je Javor Ibrahimbegović za TV Prva i dodala:

Da li je mogao biti spriječen, ja mislim da jeste. Ali je u BiH, kao i svuda, problem femicid.

Kako je objasnila, a na osnovu snimka koji je bio u realnom vremenu dijeljen na mrežama, prijava žene za nasilje jeste bila okidač za stravičan zločin.

Prijava jeste bila okidač. Riječi ubice u lajvu su bile: „Prijavila me zbog nekoliko šamara“

On je nju pronašao u kući njene tetke, tamo je i krenuo krvavi pir, tamo je i krenulo nasilje. Čupao ju je za kosu, nakon toga ju je izvukao, na balkonu kuće ranio je i njenog rođaka, a onda ju je odveo u vikendicu i tamo počinio svirepo ubistvo. Prilikom prvog uključenja uživo čuo se plač bebe, on je pokazao i dijete, koje je ležalo u lokvi krvi, to su zaista strašni prizori... Diete je zbrinuto, u redu je - kazala je ona. Urednica je dodala da je policija pronašla vikendicu, ali je već bilo kasno:

Niko nije očekivao da će ići taj prenos, malo smo u šoku svi koji smo to vidjeli.