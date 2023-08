Ljekari će moći da otvore bolovanje na dvije nedelje, a poslodavci mogu da provjeravaju zaposlenog.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ukoliko se usvoji predlog izmjene Zakona, ljekar opšte prakse će moći pacijentu da otvori bolovanje najduže dvije nedelje. Kako se najavljuje, promjena se neće odnositi na pacijente koji su tek završili sa teškom kardiohirurškom operacijom, ali i na onkološke pacijente koji prolaze kroz višemjesečnu terapiju.

Ostalim pacijentima će komisija produžavati bolovanje ukoliko treba da budu na njemu duže od dvije nedelje. Do sada su ljekari opšte prakse mogli da otvaraju bolovanje do dva mjeseca. Nakon toga je pacijent bio upućivan na komisiju. Predlog izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju je već pripremljen.

"Jedan od razloga je sprječavanje mogućnosti zloupotrebe, a na ovaj način komisija bi imala uvid u tok bolesti i odlučivala o tome koja dužina bolovanja je opravdana. Onog ko je zaista bolestan njega ovo ne bi trebalo da brine, jer će komisija utvrditi da li je neko zaista bolestan i koliko mu je potrebno vremena za oporavak", pojašnjava za "Blic" izvor iz Nemanjine.

Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je da je privreda imala velike primjedbe na mogućnost da neko bude na bolovanju dva mjeseca bez provjere komisije i da je čudno da je izlječenje najvećeg broja pacijenata bilo baš 58 dana. "Jasno je o čemu se tu radi. Nadam se da ćemo uspjeti da spriječimo moguće zloupotrebe. Kontrola će faktički biti na komisijama. Izuzetak su onkološki pacijenti koji prolaze višemjesečnu terapiju ili pacijenti koji su tek izašli iz bolnice posle teške kardiohiruške operacije. Počećemo više da kontrolišemo bolovanja", izjavila je Grujičić za "Politiku".

Za promenu i primjenu ovih novina potrebno je vrijeme, usaglašavanje, usvajanje, pa tek onda bi stupio na snagu. Ipak, dok ne dođe do primjene, treba podsjetiti da poslodavac uvijek može provjeriti svog zaposlenog koji je na bolovanju. Ukoliko poslodavac sumnja da bolovanje nije opravdano on ima zakonsku mogućnost da to provjeri, što se može učiniti putem ljekarskih komisija, ali se može uložiti i prigovor na ocjenu izabranog ljekara, ali i obaviti vještačenje u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja.

Dr Željko Ranilović, potpredsednik Novog sindikata zdravstva u razgovoru za "Blic" kaže da je ljekar opšte nekada mogao bolovanje da otvori do mjesec dana, ali da je zbog gužvi to produženo na dva mjeseca. "Ukoliko ministarka zdravlja sumnja da postoje zloupotrebe, onda sigurno postoji i neki motiv zbog kojeg se zloupotrebljava privremena sprečenost za rad, ukoliko se to zaista dešava. Da li postoje ljudi, koji nisu zadovoljni na svom radnom mjestu, koji trpe neke pritiske, koji nemaju adekvatne uslove? Da li postoje neka radna mjesta, na kojima ne može da se zaradi dovoljno za život, i da li postoje neka sezonska radna mjesta gdje se za 58 dana može zaraditi više, pa da bi se tim ljudima, eventualno moglo finansijski isplatiti da im se plata umanji čak 35 odsto, dok su na bolovanju", objašnjava Ranilović.

