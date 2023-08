Mladić U. B. (21) iz sela Dubona kod Mladenovca 4. maja počinio je masovno ubistvo u svom, ali u susednom selu Malo Orašje.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić, Printscreen, Privatna arhiva

Mladić je kobne večeri hicima iz kalašnjikova ubio devetoro mladih ljudi, a njih 13 rani, a ni jednu žrtvu nije poznavao.

U. B. je uhapšen nekoliko sati kasnije, posle policijske potere, 5. maja ujutru u kokošinjcu na imanju svog ujaka u okolini Kragujevca. Porodice žrtava, ali i svi meštani dva sela kod Mladenovca i Smedereva već tri meseca se pitaju zbog čega je U. B. potegao oružje i pobio tolike ljude.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić, Printscreen, Privatna arhiva

- On se od hapšenja nalazi u pritvoru u Smederevu. Nakratko je bio prebačen u Specijalnu zatvorku bolnicu u Beogradu radi psihijatrijskog vještačenja, ali je potom vraćen u smederevski pritvor. Čim je vraćen on je ponovo ispoljio agresiju. Naime, napao je svog cimera iz ćelije i nalupao mu šamare jer mu je, navodno, smetalo to što pritvorenij hrče - kaže izvor.

Da U. B. ima lošu narav njegovi susjedi primjećivali su i ranije, a kako su posle nezapamćenog zločina za koji se tereti ovaj mladić pričali za Kurir, imao je problema sa policijom, ali i mještanima.

Izvor: Kurir/ J.V.

- On je ranije ubijao pse po selu, vezivao ih i ubijao ih. Ne znamo zašto je zlostavljao životinje, ali nama je to bilo neshvatljivo. Vidjelo se da dečko nije normalan - ispričali su ranije mještani sela Dubona.

Prema njihovim riječima U. B. je bio bahat i nasilan. - Divljao je motorom po selu, a jednom je prijetio da će da nas pogazi. Tukao se sa mladićima, a jednom je izudarao dedu od 70 godina, komšiju. Čovjek je tada imao masince ispod oka - ispričali su mještani.

Kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni za težak zločin i ranije je hapšen.

- Jednom je hapšen zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Naime, motorom je oborio policajca koji je pokušao da ga zaustavi. Hapšen je i zbog krađe i nasilničkog ponašanja - podsjetio je izvor i dodao da uprkos hapšenjima i krivičnim prijava on nije bio osuđivan.

Da je U. B. volio da glumi kriminalca, pokazuju i njegove objave na društvenim mrežama. Tako je jednom okačio video snimak na kom se vidi kako se samo u šorcu usred zime kupa u nekom jezeru okovanom ledom i snijegom, imitirajući Kristijana Golubovića, osuđivanog kriminalca iz devedesetih koji je u međuvremenu postao rijaliti učesnik. Na tu objavu je i tagova Kristijana.

Osim što je volio da glumi kriminalca, volio je i da se druži sa ljudima koji su učestvovali u rijalitijima. Jedan od najboljih drugova mu je bio Nikola Đorđević, bivši "Zadrugar", a posle hapšenja isplivale su slike U. B. sa starletom Deniz Dejm, kontroverznom učesnicom rijalitija.

Izvor: kurir/instagram

- Orgijala sam sa njim i Filipom Carem tu noć, bila sam pijana i pod velikom dozom narokotika. Ničeg se ne sjećam i ne mogu više ništa da komentarišem. Potresena sam zločinom - rekla je Deniz medijima nakon što su slike procurile u javnost.

Izvor: Kurir/ANA PAUNKOVIĆ, PETAR ALEKSIĆ, PRINTSCREEN, ILUSTRACIJA

Pored svega ovoga, U. B. je očigledno bio fasciniran i oružjem. Policija je posle njegovog hapšenja, u vikendici u selu Šepšin u kojoj je osumnjičeni ubica živio neko vrijeme, pronašla čitav arsenal.