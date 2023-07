Predsedniku opštine Aranđelovac upućen apel da prestane podrška takmičenju u pečenju prasadi. Pročitajte zahteve vegana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Udruženje Vege zajednica reagovalo je povodom zakazivanja manifestacije "Sepra fest" u Aranđelovcu u nedelju, 23. jula. Predviđeno je da na terenu FK Šamot tog dana bude održano takmičenje u pečenju prasića, uz muzički program i "zaboravljene srpske igre i nadmetanja". Svaka ekipa trebalo bi da obezbedi prase od 18 do 25 kilograma i ražanj, a nagrade će biti dodeljivane na osnovu toga koje pečenje je najukusnije, koje je najbolje isečeno, koje je najhrskavije, koje društvo je najveselije...

Tim povodom, Vege zajednica je napisala oštro saopštenje za javnost, u kojem je pozvala predsednika opštine Aranđelovac Bojana Radovića da obustavi pružanje podrške tom događaju, kao i da preispita odluku da takva manifestacija bude pretvorena u tradiciju. "Ako se naša tradicija zasniva na patnji i uskraćivanju slobode, da li možemo izgraditi društvo bez nasilja?", navedeno je u poruci aktivista.

Vege zajednica ukazala je na to da ubijanje nedužnih životinja uz pesmu i zabavu nije događaj koji bi gradska opština trebalo da podrži. "To podstiče i neguje okrutnost prema slabijima ufilovanu u tradiciju", navedeno je, uz podsećanje na to da će na događaju biti i veliki broj maloletnih.

Kao i uvek do sada, ova tema će izvesno izazvati oprečna mišljenja. Naučno je utvrđeno da bi emisija štetnih gasova do 2050. godine bila smanjena za čak 20 odsto ako bi svi prestali da jedu meso, kao što sa druge strane stručnjaci tvrde da i veganstvo uzrokuje emisiju gasova i da je, na primer, polje pirinča jedno od najvećih izvora metana. Svakako, primer Novaka Đokovića i njegove biljne ishrane dokazuje da meso nije obavezno neophodno da bi se telo godinama dovodilo do krajnjih fizičkih granica i to bez bilo kakvih štetnih posledica, naprotiv.

Ipak, ako odmaknemo od dileme za ili protiv veganske ishrane, surovost prema životinjama na koju ukazuje Vege zajednica je uznemirujuća kada je posmatramo kroz snimke na društvenim mrežama, na kojima se osuđuju borbe bikova, pokolji delfina, festivali psećeg mesa... Udruženje ukazuje na to da je ovog puta ta surovost podržana od gradske opštine i da tako ne bi trebalo da bude. Pročitajte kompletno saopštenje Udruženja Vege zajednica.

Otvoreno pismo kabinetu predsednika opštine Aranđelovac povodom podržavanja Sepra festa. 'Veličina nacije i njen moralni razvoj mogu se vrednovati prema načinu na koji se ophodi prema životinjama', M. Gandi. Proteklih meseci našu zemlju su potresle užasne tragedije koje su samo dokaz o stepenu prisustva nasilja i mržnje u našem društvu. Ubijanje nedužnih životinja i glorifikovanje njihove smrti, pečenje njihovih tela uz pesmu i zabavu ne predstavljaju miroljubivi čin koji bi gradska opština trebalo da podrži i iza koga treba da stoji, već podstiče i neguje okrutnost prema slabijima ufilovanu u tradiciju".

"Možemo se osvrnuti i na postojeće tradicije s kojima se većina (nadamo se) ne bi složila: sakaćenje ženskih genitalija, prinudni dečiji brak, borbe bikova, pokolj delfina na Taiđiju, festivali psećeg mesa u Julinu i Boknalu i mnoge druge. Sve ovo se sprovodi već vekovima unazad, duboko je ukorenjeno u kulturi, a ipak je strašno i nedostojno moralnih ljudi. Po čemu se Sepra fest razlikuje? Svesni smo da se širom Srbije održava veliki broj ovakvih manifestacija sličnog koncepta, ali imamo nadu da ćete, s obzirom na to da se ovaj događaj organizuje prvi put, uvideti da ovakav 'vid zabave', ma koliko bio profitabilan, nije moralan".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Na ovim događajima prisutan je veliki broj maloletnih lica, što negativno utiče na razvoj njihove empatije i izgradnju percepcije o neljudskim životinjama. Takođe, u našoj državi trenutno pola miliona ljudi živi ispod granice siromaštva, te smatramo da je finansiranje ovakvih manifestacija iz budžeta građana nedopustivo. Zahtevamo veću transparentnost i moć odlučivanja oko upravljanja novcem građana i građanki".

"Zabrinjavajuća je činjenica da smatrate da nešto ovako surovo može izgraditi tradiciju i publiku, ali je još gore da se u 21. veku započinje nova tradicija koja uključuje nasilje i rizična je po samu životnu sredinu. Na ovom skupu, po informacijama do kojih smo došli, biće veliki broj učesnika, a svaki tim podrazumeva mrtvo prase i aktivno ognjište. Ubistvo i upotreba radi zabave velikog broja mladunaca starosti između 6 i 12 meseci ne samo da nije etički, već je i ekološki vrlo zabrinjavajuće - opšte je poznata informacija da uzgoj životinja radi konzumiranja mesa ima veliki udeo u globalnoj klimatskoj krizi u kojoj se nalazimo, što bi predsednik opštine trebalo da zna, s obzirom na to da u svojoj biografiji navodi da je učestvovao u mnogobrojnim ekološkim projektima".

"Zbog toga vas pozivamo da obustavite podržavanje ovog događaja, kao i da preispitate pretvaranje ovakve manifestacije u tradiciju, jer ako se naša tradicjia zasniva na patnji i uskraćivanu slobode drugima, da li možemo izgraditi društvo bez nasilja?"

