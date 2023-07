Protiv roditelja dječaka (13) koji je osumnjičen za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" su pokrenute četiri mjere, a zabranjeno im je da raspolažu nekretninama i novcem.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Youtube/ TV5MONDE

Prošlo je više od dva mjeseca od pucnjave u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru, kada je dječak ubica (13) ubio devet svojih vršnjaka i čuvara škole. I dok se javnost opravdano pita kakva sudbina čeka najmlađeg i najsurovijeg ubicu, protiv njegovih roditelja je pokrenuto nekoliko postupaka, a između ostalog, zabranjeno im je da raspolažu nekretninama i novcem.

Budući da dječak ubica ne može biti pravosnažno osuđen jer sa 13 godina ne podleže krivičnoj odgovornosti, advokati objašnjavaju da je odšteta koju mogu dobiti porodice žrtava moguća ukoliko otac ili majka budu osuđeni. Ocu i majci dječaka ubice je privremeno zabranjeno da raspolažu nekretninama i novcem.

Ovo je, po predlogu porodica ubijenih u OŠ “Vladislav Ribnikar” usvojio Viši sud u Beogradu. Ipak, ovo je samo privremeno rješenje, koje za cilj ima da “obezbijedi” sredstva kojima bi se isplatila naknada štete porodicama oštećenih, za smrt njihovih najbližih.

Odšteta od oca dječaka ubice

Otac dječaka nalazi se u pritvoru, od kako je uhapšen tog kobnog 3. maja. Okrivljenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog djela Teško djelo protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da on nije držao oružje po zakonskim propisima, a tim oružjem je izvršen masakr u školi.

Takođe, on se sumnjiči da je obučavao svog sina da koristi oružje, kao i da ga je vodio u streljanu. Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu ispituje da li je otac dječaka ubice zapuštao i zlostavljao sina.

Prema Zakonu o krivičnom postupku, oštećeni imaju pravo da podnesu predlog za imovinsko pravni zahtjev.

"Porodice su same “popisale” imovinu oca, a sud je ovaj predlog prihvatio. Otac dječaka ubice je preko svog advokata uložio žalbu na ovaj predlog, ali je on odbijen i privremena mjera zabrane raspolaganja nekretninama je pravosnažna. U pitanju je predlog 9 oštećenih, a rješenjem je ocu zabranjeno da raspolaže, otuđi i optereti nepokretnosti i pokretne stvari čiji je vlasnik", navodi izvor.

Kako se saznaje, u pitanju je jedan stan, dio poslovnog prostora i putničko vozilo. To znači da on ne smije da proda, da ih stavi pod hipoteku i slično. Rješenjem nije zabranjeno korišćenje ovih nekretnina. Takođe, ova privremena mjera važi samo do okončanja krivičnog postupka.

Zatim, 7. jula je ocu, takođe na predlog oštećenih, donijeta privremena mjera zabrane raspolaganja novcem. Ovo je učinjeno da bi bilo moguće da se obezbijede njihovi zahtjevi. Sud je usvojio rješenje i naložio Narodnoj banci Srbije da novčana sredstva računa oca dječaka prenese u depozit javnog izvršitelja.

Kako se saznaje, u pitanju nije sav novac oca dječaka ubice, već samo iznos koji je potreban za imovinsko pravni zahtjev, kako bi bilo obezbijeđeno da će on moći da isplati štetu porodicama stradalih. Ipak, da li će porodice moći da steknu pravo na odštetu iako otac bude oslobođen, izvor navodi da je i to moguće.

"U krivičnom postupku se rijetko kad dosuđuje imovinskopravni zahtjev, često se oštećeni upućuju na parnicu da tamo traže odštetu. Parnična odgovornost je šira od krivične tako da iako neko bude oslobođen u krivičnom postupku, to ne znači da ne može da bude obavezan na naknadu štete u parničnom postupku", rekao je izvor.

S druge strane, naglašava on, ukoliko se odlučuje u krivičnom postupku, otac mora biti osuđen da bi oštećeni dobili naknadu štete. U slučaju da se to ne desi, oštećene sud može uputiti na parnicu, kao što je u slučaju majke.

Vidi opis 4 MJERE PROTIV RODITELJA DJEČAKA UBICE IZ "RIBNIKARA"! Viši sud hitno reagovao nakon NEOČEKIVANIH poteza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Odšteta od majka dječaka ubice

Protiv majke dječaka ubice se ne vodi krivični postupak, a kako je ranije saopštilo tužilaštvo, protiv nje je pokrenuta predistraga, formiran je predmet, kako bi se utvrdilo da li je učinila krivično djelo zlostavljanje i zapuštanje djeteta. Sud je u odnosu na majku usvojio dva rješenja, koja su takođe predložile porodice ubijenih. Četiri osobe su podnijele predlog da se donese privremena mjera zabrane raspolaganja imovinom.

"Majka dječaka ubice, u svom vlasništvu ima tri stana i garažno mjesto. Ona je u jednom stanu i garažnom mjestu jedini vlasnik, dok je u ostala dva stana ona vlasnik 50 odsto", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Porodice su tako popisale da majka dječaka ubice dijeli vlasništvo u 20 parcela od više od 100 ari, a koje su upisane u katastar kao građevinsko i poljoprivredno zemljište u Paraćinu i Nišu. Takođe, porodice su utvrdile da ima 50 posto vlasništva nad dvije zgrade u Paraćinu i Nišu. Kao što je navedeno, ovo rješenje ne podrazumijeva da je zabranjeno da ona ove nekretnine koristi, već ne smije da ih proda.

Predlog je podnijelo čak 27 osoba, članovi uže porodice ubijenih u školi na Vračaru. Takođe, Narodnoj banci Srbije i javnom izvršitelju je naloženo da sva novčana sredstva kojima raspolaže na računima svih poslovnih banaka, do visine potraživanja porodica u parničnom postupku, prenese i položi u depozit javnog izvršitelja. Ona je obilazila nekoliko notara - kako bi je prepisala nekretnine na druga lica.

Prema informacijama, majka je dala punomoćje advokatu sa ciljem da pokloni svoju imovinu, odnosno, da je prebaci na rođake. Pored nje, oko prenosa imovine raspitivao se i dječakov otac koji je tražio da mu se dovede notar u pritvor gdje je smješten nakon što je njegov sin izvršio masovno ubistvo. Međutim, otuđenje imovine, prebacivanje na druge osobe, prodaja im je zabranjena do daljnjeg i to odlukom Višeg suda u Beogradu. Porodice su dužne da u roku od 37 dana pokrenu parnični postupak protiv majke. Ukoliko to ne urade, privremena mjera više neće biti na snazi.

Kako se određuje visina odštete?

S obzirom na to da oštećeni traže nadoknadu štete, uslijed duševnog bola izazvanog smrću bliskih osoba, sud je privremeno prenio u depozit javnog izvršitelja iznose novca koje je ocijenio kao dovoljne za isplatu štete. Koliko je to zapravo novca? Istina je, da ne postoji striktno određeno pravilo, kao ni propisani iznosi.

"To se odmjerava u svakom konkretnom slučaju u vezi sa članom 200 Zakona o obligacionim odnosima. Znaci za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i njihovo trajanje to opravdava dosuditi pravičnu novčanu naknadu a prilikom odlučivanja o zahtjevu za naknadu nematerijalne štete kao i o visini njene naknade sud će voditi računa o značaju povrijeđenog dobra i cilju kome sluzi ta naknadu", objašnjava sagovornik.

U parničnom postupku članovi porodice se saslušavaju i onda sud procjenjuje u svakom konkretnom slučaju koliko je to novca. Oni se saslušavaju na okolnosti bliskosti sa stradalima, kao i o visini njihovog bola izazvanog smrću žrtava.

Više od dva mjeseca od tragedije

U stravičnom zločinu koji je počinjen 3. maja trinaestogodišnji dječak je usmrtio 10 osoba i ranio još šest. Na licu mjesta je stradalo osmoro učenika i školski čuvar, dok je djevojčica preminula 15. maja od zadobijenih povreda. Istraga je odmah utvrdila da je dječak-ubica zločin do detalja planirao mjesec dana, da je imao skice škole i spisak potencijalnih žrtava, pa čak i da su neki označeni kao “prioriteti”. Pošto nema napunjenih 14 godina, ubica ne može krivično da odgovara, ne može da bude u pritvoru niti da bude osuđen na zatvorsku kaznu, ali može na duže vreme da bude smješten u ustanovu zatvorenog tipa.