Majci u GAK "Narodni front" rekli da će roditi bebu sa pola glave.

Afera nestalih beba dugo potresa javnost u Srbiji. Predsjednica udruženja "Nestale bebe Beograda" Dušanka Bužanin ispričala je svoje iskustvo koje je doživjela u porodilištu u Beogradu 1981. godine.

"20. novembra 1981. godine u GAK "Narodni front" sam otišla da se porodim, gdje sam doživjela veliku neprijatnost. Babica mi je rekla: "Okreni glavu, rodićeš mrtvo dijete sa pola glave, nakazu, a to ćemo posle da stavimo u teglu i ispitivaće studenti. To mi je rekla babica Živana. U trudnoći je sve bilo u redu. Tamo su bili jako neljubazni i nasilni prema meni, ali sam mislila da to tako mora. Ja sam željela da ne okrenem glavu, i željela sam da je ne poslušam, ali mi je onda babica Živana udarila šamar", rekla je Dušanka Bužanin koja sumnja da je njena beba ukradena.

Sagovornica je ispričala da se nakon porođaja osjećala veliku sramotu i stid. "Posle toga su me odveli u sobu, gdje sam bila osam dana i niko me nije obišao. Mojim roditeljima su rekli da se bore za moj život i da sam rodila mrtvo dijete. Prije porođaja sam osjećala bebu u stomaku, a oni su mi rekli da ja to umišljam. O ovoj temi se nije pričalo. Potom sam 28. novembra izašla iz bolnice, mi smo se pravili da se ništa nije desilo, jer je to tada bila velika sramota. Osjećala sam veliki stid, i sada ga osjećam! Smatrala sam samu sebe nedostojnom! Mislili smo da sam rodila mrtvo dijete, i kako je babica rekla, nakazu. Mislila sam da sam lično kriva što se to desilo, i onda sam se krila i pobjegla od ljudi. Nosila sam taj bol u dubini duše. Uspjela sam da ne pričam o tome 40 godina", rekla je Dušanka.

Napomenula je da nije sumnjala da je rodila mrtvo dijete i da se sada kaje što je poslušala babicu zbog čega nije ugledala svoju bebu. "U to vrijeme nisam sumnjala u to da mi je dijete rođeno mrtvo. I da sam htjela da posumnjam, vodili bi me kod ljekara. To je bio veliki hod pod mukama, i nisam imala situaciju da posumnjam. Osjećala sam se krivom zbog postupka babice Živane, koja je tako reagovala. Ona je pred doktorom lupila meni šamar zato što je nisam poslušala. Mnogo se kajem što sam okrenula glavu!", ispričala je sagovornica.

Dušanka ističe da bi cio život ćutala o svojoj bebi, ali da je progovorila u nadi da će ispuniti poslednju želju pokojnog supruga. "Moj suprug se razbolio, i onda sam ga poslušala njegovu poslednju želju. Ja ni dan danas ne bih išla da provjerim. Ja sebe krivim što sam okrenula glavu! Nisam bila svjesna tada, bila sam uspavana i nisam čula ništa, tek posle dva dana od porođaja sam se probudila. Porodila sam se oko 10 ujutru, a mojima su rekli da sam se porodila u 18 časova. Iz porodilišta su mojoj porodici govorili da se bore za moj život. Zahvaljujući mom suprugu, ja sam krenula u potragu. Kada se pokrenula tema nestalih beba, ja sam se tek onda prepoznala u toj priči, ali zbog sramote nisam smjela da progovaram", kazala je.

Dušanka je uputila apel svim roditeljima nestalih beba da provjere šta se zapravo dogodilo sa njihovom djecom. "Zato molim roditelje i majke, idite provjerite. Ako su nas jednom prevarili, pa smo bili mladi i ćutali, sada ne smijemo, jer nemamo izgovor! Ja kad vidim trudnicu kažem: Bože pomozi joj da bude sve u redu. Nisam se ostvarila kao majka, nikada više nisam ostala trudna", rekla je Dušanka Bužanin.

