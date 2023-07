Bivši muž pretio da će ubiti bivšu suprugu u Boru.

Pripadnici policije u Boru uhapsili su V. P. (31) iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je nakon kraće rasprave sa svojom bivšom taštom pretio da će ubiti njenu ćerku, odnosno svoju bivšu ženu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. V. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru.

Takođe, policija mu je u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici izrekla hitnu meru, privremenu zabranu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.