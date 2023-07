Dragan je prvo bio osuđen na 30 godina zatvora, ali su njegovi branioci uložili žalbu na takvu odluku Okružnog suda u Novom Sadu. Zatim je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na 20 godina.

Srbiju je u martu 2006. godine potresla strašan zločin, u kojoj je student Ekonomskog fakulteta Dragan Janković (27) udarcima francuskim ključem usmrtio svoje roditelje, Mariju (59) i Dušana (65), u njihovom domu na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, a onda ih u kupatilu testerom, sekirom i nožem isjekao na komade, spakovao u kese i pobacao po kontejnerima. Uskoro bi se ovaj svirep ubica mogao naći na slobodi, jer je Dragan osuđen na 20 godina zatvora, a do isteka pune zatvorske kazne ostalo mu je još samo tri godine.

On danas ima 44 godine. Janković je tokom suđenja naveo da su ga roditelji od djetinjstva maltretirali i da je njegov život bio pakao, a u vrijeme ubistva imao je 27 godina. On je prvo bio osuđen na 30 godina zatvora, ali su njegovi branioci uložili žalbu na takvu odluku Okružnog suda u Novom Sadu. Zatim je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na 20 godina.

Presudom mu je određena i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi, a psihijatrijskim vještačenjem je utvrđeno da Janković ima trajni šizofreni poremećaj ličnosti. "Osjećao sam da me otac mrzi, zbog čega sam bio bijesan na njega. Roditeljima najviše zamjeram što mi nisu dozvolili da upišem Fakultet za geodeziju u Beogradu, već su insistirali da upišem Ekonomski u Subotici. Lagao sam ih da treba da branim diplomski rad iako sam položio samo dva ispita", pričao je okrivljeni.

Kako su komšije ranije govorile za medije, sin jedinac je svako tijelo isjekao na devet djelova, a potom spakovao u više crnih kesa za smeće i bacao na razne lokacije. Još jedna od izjava Jovanovića koju je iznio dok se branio izazvala je jezu, pisali su tada domaći mediji Blic i Kurir.

"Majka je sjedela u sobi i gledala film. Privukla me je jedna akciona scena i prišao sam joj. Uopšte se ne sjećam kako se u mojoj ruci našao francuski ključ. Tada se desilo to udaranje. Oca sam udario u hodniku. Dalje nemam osjećaj da sam to uradio i zato ne mogu da se osjećam krivim i odgovornim. Nakon ubistva sam mislio da su oni i dalje živi, samo da ih ja ne vidim", izjavio je. Podsjetimo, Dragan Janković je 2. marta 2006. otišao u policijsku i prijavio nestanak roditelja. Istovremeno, radnici "Gradske čistoće" su u Ulici Branimira Ćosića, prazneći kontejner, našli ljudsku nogu.