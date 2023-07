Oglasila se majka ubijene djevojke Noe Milivojev nakon razgovora sa policijom.

Majka Noe Milivojev, 18-godišnje djevojke iz Kovilja za čije je svirepo ubistvo osumnjičen O. D. (33), oglasila se danas posle razgovora sa policajcima koji istražuju ubistvo njene ćerke i saopštila da je "uhapšeni mladić ubio Nou na najgori mogući način", posle čega je pokušao da se njenog tijela otarasi "potapajući ga u kiselinu".

"Tužna srca vas obavještavam... Ovo je užas za nas, veoma smo utučeni. Naša Noa je umrla u najgorim mukama. Još se ne zna pravi razlog zašto je (ubica) to uradio", poručila je Noina majka Boba Milivojev. Noina majka je javno zatražila da se ubica njene ćerke najstrože kazni i u apelu nadležnim organima države Srbije se založila za ponovno uvođenje smrtne kazne. "Hoćemo pravdu za naše dijete! Volimo te, Noa, tvoji tata, mama, brat i sestrica", proučila je Noina majka Boba Milivojev.

Nou momak tukao i čupao za kosu?

Boba Milivojev, majka ubijene Noe, ranije je za "Blic" ispričala da je porodica znala za O. D. kao njenog momk i da su se protivili vezi. "On je tukao moju Nou, čupao ju je za kosu. A ona je bila dijete koje ne bi mrava zgazila. Dobro dijete, završila škole, nikom nikad naudila nije", rekla je majka ubijene Noe Milivojev za "Blic".

Kako je rekla, čula je i da joj je O. D. davao neke ljekove i droge. "Mi nismo bili za njihovu vezu, jer je manijak, psihopata. Moje dijete je umrlo u najtežim mukama, očekujem da će taj monstrum dobiti najstrožu kaznu", kazala je za "Blic" Noina majka.

Osumnjičeni se ne sjeća kada je ubio Nou

Osumnjičeni O. D. (33), s kojim je bila u vezi, odmah je uhapšen, a u policiji je tvrdio da se ne sjeća kako ju je ubio, niti kada je njene djelove tijela isekao i stavio u kese. Policija je satima vršila uviđaj i češljala svaki centimetar stana u kom je nađeno telo. Zasad nije poznato kada se tačno zločin dogodio. Kako je saopšteno iz MUP, djelovi tijela žrtve poslati su na DNK analizu kako bi se potvrdio identitet.

Komšije vidjele Nou kako se svađa sa ubicom

Prema riječima komšinice ubice, on je važio za problematičnog mladića, a često ga je viđala sa različitim djevojkama. Takođe, je dodala i da je Nou vidjela prije dve nedelje. "Došlo je do incidenta između njih dvoje. Svađali su se. Ona je vikala u zgradi i tražila da joj vrati stvari. Posle je nismo viđali. Druge komšije su me upozoravale da je opasan i problematičan", rekla je komšinica. Kako dodaje, posle te svađe viđali su ubicu kako iznosi ženske stvari, a mislili su da ih nosi Noi ili da se seli.

