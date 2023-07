Predsjednik Vučić govorio je o situaciji na KiM.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić iz predsedništva se obratio javnosti i govorio o svim važnim i aktuelnim temama za građane Srbije. Predsjednik je na svom Instagram nalogu objavio da je upozorio Lajčaka da je srpski narod na Kosovu i Metohiji izložen "najžešćoj torturi i progonu u proteklih 15 godina" i ponovio zahteve za poštovanje njihovih prava i bezbednosti.

"Juče smo imali razgovore sa Mirosalvom Lajčakom i EU pokušava koliko je to moguće da zahtjeva neku vrstu deeskalacije. Republika Srbija je ispunila sve da do deeskalacije dođe. Već 11 godina učestvujem u razgovorima oko KiM. Danas se naša zemlja nalazi u najtežoj situaciji, ne svojom krivicom, svakodnevnim aktivnostima režima u Prištini i onim koji blagonaklono gledaju na to, na tiho etničko čišćenje Srba na KiM", rekao je predsjednik.

"Mogao sam da zabijem glavu kao noj u pijesak i kažem ništa se nije desilo. Ne pada mi na pamet da lažem sopstveni narod. U skladu sa tim, obavještavam vas da akcija progona i etničkog čišćenja srpskog naroda dobro organizovana i podržana od međunarodne zajednice", dodao je Vučić.

"Pod jedan su donijeli odluku da sve viđenije Srbe koji bi mogli da budu tačka otpora režimu u Prištini, ti ljudi moraju da budu pohapšeni ili ubijeni. Ta akcija je krenula u Štrpcu još 2021. godine. Ljudi koji su tada uhapšeni u pritvoru su već godinu i po dana, a uhapšeni su zbog navoden zloupotrebe službenog položaja. Ne postoji takav slučaj u svijetu. Štrpce je obezglavljeno. Ćuti Euleks, ćuti međunarodna zajednica. Ne mogu da ćutim", kazao je Vučić, navodeći brojne slučajeve hapšenja Srba, koje je Kurtijev režim izveo.

