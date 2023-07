Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarisao incidente na Kosovu u emisiji "Jutro".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gostovao u emisiji "Jutro" na Prvoj televiziji, glavne teme bili su incidenti na Kosovu i Metohiji, i zaustavljanje njegovog sina Danila na Kosovu.

"Danila su željeli da ponize pa su mu rekli da skine majicu, imamo video-dokaz da su ga zaustavljali triput, poslednji put kod Merdara, nisu uspjeli da mu skinu majicu iako je bila laž da jesu, uperili su puške u njega... On majicu sa naprisom "Predaja nije opcija" i srpsku zastavu nikad neće dati... On tamo za svaki Vidovdan ide za već 13 godina, ništa nažao nikom nije učinio, nikog uvrijedio, takvu majicu nosi svake godine, rekao im da nema ni kaiš, da je goloruk ali da majicu neće da skine ",rekao je predsjednik na samom početku gostovanja.

On je rekao da su se kosovski policajci na kraju povukli shvativši težinu incidenta koji bi mogli da izazovu kao i da smatra da to nije nikakva provokacija već čist bezobrazluk. Dodao je i da to nije ništa što se desilo Danilu u odnosu na ono kakvu torturu Srbi trpe svaki dan.

"Zašto držite Dušana Obrenovića u pritvoru još dva mjeseca", rekao je Vučić upitavši Vašington i Brisel i dodajući da mladić nije učinio potpuno ništa a da su doslovno ubili boga u njemu pominjući i to što je prešao u pravoslavlje. "Baš njih briga šta se dešava na Kosovu, što tamo neke Srbe malo drže u pritvoru s kesom na glavi, što ih biju, ubijaju", kaže Vučić.

O Aljbinu Kurtiju

Vučić se podsjetio na reči Aljbina Kurtija iz vremena kada se dijalog vodio sa Hašimom Tačijem kao izborom albanskog naroda na Kosovu. Tada je, kaže, uvidio koliko taj čovjek nije čovjek i koliko nema časti. On se sjetio kako je Kurti tada rekao "da kad Tačiju tako dobro ide u razgovoru s Vučićem onda njegov sin treba da oženi Vučićevu ćerku". Vučić je podsjetio da tada nije na to odgovorio ali mu Tačijev sin jeste. Dodao je i da to govori kakav je to čovjek bez časti.

Dodao je i da je Kurti đak Adema Demaćija i da se plašio toga šta je sve moglo da se desi kad je Danilo išao na Vidovdan na KiM, te da ga je molio da ne ide. Dodao je i da su ga triput zaustavljali, slikali s kim se sve rukovao dole, i stvano su uperili puške u njega i njegove drugove, te da je odahnuo tek kad se oko ponoći vratio u Beogradu.

"Kurti želi da bude novi Zelenski, čovjek nije svoj, plašim se još većeg terora ", kaže Vučić dodajući da je on sebe zamislio kao velikog albanskog lidera koji želi da okupi sve albanske zemlje. "Jedini mu je cilj da protjera sve Srbe", kaže Vučić i dodaje: Molim Srbe da se čuvaju, naglašavajući da bi to trebalo da se desi u narednih par dana.

Vučić je dodao da je izuzetno zabrinut za Srbe na KiM i situaciju na Kosovu, ali i za Republiku Srpsku i tamošnju situaciju. Kad je reč o Ukrajini, kaže da se po njegovom mišljenju sprema velika ofanziva, prije svega na Bahmut.

