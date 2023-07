Muškarac je u nedelju centrom Beograda šetao putpuno go, a intervenisala je i policija.

Jedan snimak iz Beograda koji se širi mrežama je mnoge građane ostavio bez teksta. Na snimku i slikama sa društvenih mreža se vidi kako centrom grada šeta muškarac koji je potpuno go. Navodi se u opisu snimka da se sve to dešavalo u Nebojšinoj ulici kod Karađorđevog parka.

Kako se vidi na drugom snimku, isti čovek je posle ušao u garažu u Beogradu, a čovjek koji je sve snimao je bio prepadnut i čuje se kako govori: "Čovjek je skroz go, gde da parkiram ovdje i da izađem pješke da me napadne". Kako se vidi na ostalim objavama sa Instagrama, čovjeku koji je šetao go je prišla i policija i intervenisali su.

