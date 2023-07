Policija traga za muškarcem iz Mislođina koji je silovao kozu.

Policija u Mislođinu traga za muškarcem koji je silovao kozu. Na snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama se jasno vidi kako muškarac drži kozu za rogove i siluje dok ga drugi, koji snima, bodri, navija i smije se dok nemoćna životinja pokušava da se odbrani.

"Snimak je nastao prekjuče, u Mislođinu. Ovog bolesnika je policija tražila cijelu noć, mi smo ga tražili. Naći ćemo ga. Moram da napomenem da lice koje je snimalo nije dostavilo snimak, nego je riječ o trećoj osobi čiji identitet nećemo otkrivati, nikad ne otkrivamo, da bi nam ljudi slali i dalje. Uglavnom, čim smo ovo prijavili, MUP je poslao patrolu, jednu, pa drugu... Međutim, bolesnika nismo našli na adresi, ni na drugoj na kojoj privatno stanuje. Živi na Umci, na tom je potezu. Negdje se sakrio, kod neke rodbine, ali naći ćemo ga. Ljudi nas uvek pitaju, što prvo objavimo, pa onda onda jurimo tog koji je počinio djelo, ali ovako ljudi dignu bunu, snimak se širi... Odmah mora da se raguje. Zamislite da ovaj bolesnik ostane na slobodi, da sledeće bude žena ili dijete! On mora da dobije adekvatnu kaznu. To je bolestan i lud čovjek, ako ne mogu da ga zadrže u zatvoru, neka ide u psihijatrijsku ustanovu. Napolju ne smije da bude! Takav bolesnik ne smie da šeta među normalnim svijetom! Na žalost samo što kod nas kada su životinje u pitanju u tužilaštvu na to gledaju paušalno, saslušaće ga i pustiće da se brani sa slobode. A to je strašno... Mora da odgovara, ako ne vežete pojas, kazna 5.000 dinara, ako vam nađu drogu 3 godine, koliko je za ovo?!", kaže Pavle Bihali, osnivač pokreta "Levijatan" za Telegraf.rs.

Iz MUP-a je potvrđeno da je ovaj slučaj prijavljen i da se radi na pronalasku osumnjičenog.

Snimak zbog uznemirujućeg sadržaja nećemo objaviti.