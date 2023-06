Tokom suđenja koje se održalo u srijedu na samom kraju pretresa za riječ se javio Velja Nevolja, koji je otkazao svoje advokate.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Kurir/Nemanja Nikolić

Suđenje klanu Belivuk-Miljković prekinuto je u sredu nakon što je vođa grupe otkazao punomoćje svojim advokatima, a u tome su mu se pridružila još dvojica njegovih saradnika i to uoči prvog svjedočenja, jedine preživjele navodne žrtve ozloglašenog klana, mladića kojeg su navodno maltretirali i silovali u bunkeru na stadionu Partizana, piše Blic.

Mogućnošću da otkaže punomoćje advokatima ozloglašeni klan poslužio se i ranije, na samom početku suđenja, kada su u više navrata, na čelu sa Markom Miljkovićem davali otkaze advokatima, pa ih ponovo unajmljivali. Postavlja se jedno pitanje - Da li su postupci krvavog klana samo taktika za odugovlačenje postupka i strah od svedočenja?

Velja Nevolja i "izraz bunta"

Tokom suđenja koje se održalo u srijedu na samom kraju pretresa za riječ se javio Velja Nevolja, koji je otkazao svoje advokate. Nakon njega, za riječ su se javili i okrivljeni Nebojša Janković i Nemanja Đurić, koji su se pridružili i otkazali svoje advokate.

"Otkazaću punomoćje svim svojim braniocima. Kada sam prošli put nešto rekao odustali su od Spasojevića hajde da vidimo šta će sada da se desi. Da li ćemo da čekamo ili da mi date advokata po službenoj dužnosti pa da pomjerimo suđenje vidjećemo, ali ja ne odustajem od svojih zahteva", rekao je Belivuk. Na pitanje sudije da li odmah mogu da izaberu drugog branioca, Velja Nevolja je rekao da nije otkazao advokate, jer ne rade svoj posao ili su nešto pogrešili, već da je to njegov "izraz bunta". Zbog ovog postupka, naredna suđenja su otkazana, a sledeće koje će biti održano jeste tek krajem avgusta.

Namjerno odugovlačenje suđenja klanu Velje Nevolje?

Postavlja se pitanje - šta grupa želi da postigne ovim postupcima i da li zaista nešto mogu da urade u svoju korist ili je u pitanju samo taktika, zarad pravljenja većeg cirkusa i ubiranja pažnje javnosti? Za svakog novog branioca koji bi se u sred suđenja uključio u predmet koji ima dokaze na hiljadu strana potrebna je ozbiljna priprema koja može trajati i mejsecima.

Postupajuća sudija, predsednica sudskog veća, naredne godine bi trebalo da ide u penziju, te ukoliko se ovim tempom suđenje nastavi - svako malo podnošenje zahteva za izuzeće sudija i tužilaca, otkazivanje punomoćja, suđenje se do njene penzije neće završiti, zbog čega će ceo proces morati da počne ispočetka. A suđenje potrajati bez presude možda i godinama.

Kako priča sagovornik iz oblasti pravosuđa, u ovom slučaju taktika odbrane nije logična, s obzirom na to da im odugovlačenje nikako ne ide u korist. "Oni su optuženi za djela koja ne zastarevaju, tako da ne mogu da idu na to. Oni se nalaze u pritvoru, gde su uslovi stroži nego u zatvoru, tako da je i to razlog da ne odugovlače", priča sagovornik. Nakon što su članovi kriminalne grupe iznijeli odbrane, a okrivljeni saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević dali iskaze, na red je došlo svjedočenje jedine preživele žrtve - mladića I.S., kojeg su navodno oteli, mučili i silovali. Nakon njega, trebalo bi da svjedoče porodice ubijenih žrtava.

Velja Nevolja se plaši svjedočenja porodica ubijenih?

Kako navodi, Dejan Radenković bivši funkcioner MUP, jedan od razloga zbog čega su se okrivljeni odlučili za odlaganje postupka jeste kako bi kupili vrijeme da pred sudom na krenu svjedočenja jedine preživele žrtve i sedam porodica, sedmorice ubijenih muškaraca

"Ovo je definitivno taktika da bi se odugovlačilo i da ne bi došlo do svedočenja žrtvi i porodica. Obično su ta svedočenja emotivna i ostave jak utisak na sudije i na javno mnjenje. Oni taktički smatraju da treba da odlože taj čin, jer misle da u ovom momentu to za njih nije dobro", priča Radenković.

Ono što je izvesno jeste da okrivljeni odlažu kako bi se bolje pripremili za njihovo ispitivanje. Do sada su se suočili sa okrivljenim saradnicima, sa kojima su nekada radili i koje poznaju. Ipak, ispitivanje žrtava je mnogo zahtjevnije i njihova reč donosi drugačiji smisao i utisak na javnost. "Obično u tim sudskim postupcima advokati sami savetuju da se postupak odugovlači. Ovo svedočenje će imati drugačiji efekat na sve. To su ljudi koji su izgubili nekog svog", komentariše Dejan Radenković.

Iznosili primjedbe na nekadašnje "kolege", ali ništa nisu rekli

Uoči svjedočenja I.S. okrivljeni su imali priliku da iznesu svoje primedbe na iskaze njihovih dojučerašnjih kolega, koji su odlučili da ih izdaju, u zamenu za manju kaznu zatvora. Belivuk je za tu posebnu priliku pripremio ispisanu čitavu svesku, dobio je sate i sate da iznese svoje primjedbe, ali čini se da ključne stvari javnost nije čula. Okrivljeni su se fokusirali na sitnice, na sve načine su pokušali da diskredituju svoje stare saučesnike.

Misteriozno pismo dio taktike klana?

Okrivljeni Nemanja Đurić na prethodnom suđenju izneo je tvrdnju da je u pritvoru primio pismo bez povratne adrese, u kojem se navodno vrši pritisak na njega, kako bi postao četvrti okrivljeni saradnik. "Pritvorenici ne mogu da dobiju pisma tek tako, iz bezbednosnih razloga sve što stiže prolazi kroz proveru. Pisma pritvorenika se otvaraju, kako bi se spriječile različite zloupotrebe. Okrivljeni ima pravo da se brani kako želi, pa i da laže. On je mogao da napiše pismo i sam sebi", kaže izvor iz pravosuđa.

Inače misteriozno pismo, Đurić je navodno primio nakon što je Belivuk na jednom od prethodnih ročišta istakao kako ima informacije da tužilaštvo nagovara i četvrtog člana klana da sarađuje sa njima. "Izvodite jednog po jednog okrivljenog i gledate ko će vam biti svjedok i ispričati sve ono što ova trojica nisu. Navodno kao ide kod lekara, psihijatra, sve mi to znamo. Ali ono što je ključno jeste da se taj svedok nećka jer mu je puno 18 godina za dela koja navodno treba da prizna, pa hoće manje godina za dela koja se nisu desila", rekao je Belivuk.

Odlagan i početak suđenja, Miljković se igrao sa advokatima

Na samom početku suđenja, martu 2022. godine Velja Nevolja, Marko Miljković i još 29 njihovih saradnika pojavilo se prvi put pred sudom. Međutim, samo na kratko, jer pripremno ročište je odloženo iz razloga što su branioci ovog klana tražili izuzeće postupajućeg sudije, tužioca, ali i one na višoj instanci. Ovaj njihov zahtev iako je odbijen, pomerio je početak pripremnog ročišta za naredni mesec, odnosno april. Međutim, ni tada nije održano.

U periodu između dva pripremna ročišta lisice na ruke su stavljene advokatu Dejanu Lazareviću, čoveku koji je zastupao vođe klana, zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnom grupom Darka Šarića. Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali i veliki broj osumnjičenih njihovih saradnika ostalo je bez prvog branioca, sa kojim su pripremali odbranu, te je sud ponovo odložio iznošenje predloga za izvođenje dokaza tokom postupka, ovaj put kako bi se osumnjičeni odlučili i izjasnili o tome ko će da ih sada zastupa.

I taman kada se pomislilo da će pripremno ročište konačno početi, iz trećeg puta, to se nije dogodilo. Marko Miljković je u maju mjesecu, odmah po početku zakazanog ročišta, uzeo riječ za govornicom i rekao da otkazuje punomoćje advokatu. Ponovo je sudsko veće otkazalo ročište, a novo zakazalo mesec dana kasnije. Marko Miljković i tada je krenuo sa opstrukcijom procesa. U datom periodu našao je novog branioca, koji je odmah tražio da se ročište odloži "jer nije imao vremena da se pripremi". Sud je zbog toga doneo odluku i privremeno razdvojio postupak u odnosu na Marka Miljkovića, nakon čega se Belivuku naprasno slošilo. On je vraćen u ćeliju, pa je postupak i u odnosu na njega privremeno razdvojen.

Međutim, ubrzo su se ponovo našli sa svojim saradnicima za istom optuženičkom klupom i u julu, četiri mjeseca od prvog zakazanog ročišta oni su se konačno našli pred optuženičkom klupom. Suđenje je počelo u oktobru, a od samog početka je počelo burno - sa prekidima, otkazivanjem punomoćja advokatima, kao i svađama u sudnici.

BONUS VIDEO: