U Višem sudu u Beogradu počelo je suđenje Đuri Nikoliću (24) povodom optužbi da je 29. maja 2022. u Jakovu usmrtio Vuka Jolovića (30) ispalivši u njega dva kratka rafala iz automatske puške "Crvena zastava", 70AB2", koju je neovlašceno držao i nosio.

Izvor: Instagram/Screenshot/vukjolovicc172/Privatna Arhiva

U sud su na suđenje došle porodice i prijatelji optuženog ali i ubijenog mladića. Nikolić je priznao ubistvo.

"Priznajem ubistvo i da sam koristio oružje, ali ne na način kako se tvrdi u optužnici. Detaljno ću u svom izlaganju izneti odbranu", rekao je Nikolić izražavajući kajanje što je ubio Vuka Jolovića, sestrića pevačice Mire Kosovke, krajem maja prošle godne u Jakovu. Nikolić je prethodno ispričao, da je trpeo maltretiranje od strane Vuka Jolovića, njegovog rođenog brata Lazara i rođaka, brata od ujaka, Miloša Mihajlovića zvanog Kole.

Kako je naveo, sve je počelo pre tri godine kada se na folkloru zbližio sa Koletovom rođakom, što ovome nije bilo po volji pa na sve načine pokušavao da ih razdvoji.

"Govorio mi je najružnije reči, smatrao me je gnjidom. Kod nas se znalo da ko se njima suprotstavi neće dobro proći. Jednog mog prijatelja su silovali drškom od metle. Svi znaju kakvi su i šta rade u Jakovu. Kole govori da ima zaštitu i tako se i ponaša. Zna da sedne u jednu kafanu izvadi pištolj na sto i da se drogira", tvrdio je na suđenju Nikolić. On je naveo da ga je ta grupa otela u donjem vešu, odvela u jednu kuću i pretuka na mrtvo ime tako da se uneredio u gaće. Tog dana su došli pred moju kući, majka mi je uletela u sobu bleda govoreći da su oni stigli.

"Napolju su vikali gde ti je majka da je silujemo. Pred kućom su urlali i pravili buku pa sam majku poslao u potkrovlje. Video sam da Vuk ima pušku, a Kole pištolj. Znao sam da će me ubiti i morao sam da branim sebe i porodicu. Znam da sam uperio pušku u Vuka i tada sam čuo rafal. Kada sam začuo rafal bacio sam pušku. Ubacili smo Vuka u auto i odvezli su ga njegov brat i Kole. Danima sam lutao šumom, kasnije sam u policiji saznao da je Vuk mrtav. Sve bih dao na svetu da se ovo nije desilo", rekao je Nikolić. Prethodno je sudija naredila da se iz sudnice udalji brat ubijenog Vuka, ali on to u prvi mah nije želeo da uradi.

"Bio sam jedini svedok i znam tačno šta se desilo. Ja govorim istinu za razliku od porodice Nikolić koja to ne čini", rekao je brat ubijenog pilota. Inače, suđenju prisustvuje otac ubijenog Vuka, kao i prijatelji.