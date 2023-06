Ocu dečaka koji je pucao u "Ribnikaru" je do daljnjeg odlukom Višeg suda u Beogradu zabranjeno otuđenje imovine, prebacivanje na druge osobe i prodaja.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Roditelji dečaka koji je pucao u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja na sve načine pokušavaju da zaštite imovinu koju imaju. Kako se saznaje, pokušavaju da je prebacuju na rođake, čak i da je prodaju.

Pojedini kriminolozi i psiholozi su isticali neposredno nakon tragedije da je teško da se porodica dečaka vrati normalnom životu ne samo u Beogradu već i u Srbiji. Mnogi su tad kao najrealniju opciju najavljivali odlazak porodice ili njenog dela u inostranstvo.

Kako se saznaje, majka dečaka je advokatu dala punomoćje sa ciljem da pokloni imovinu, odnosno da je prebaci na rođake. Takođe je i otac, koji se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, tražio da ga poseti notar. "Majka se pojavila u nekoliko notarskih kancelarija, ali su je u svakoj odbili", rekao je izvor blizak istrazi.

Ocu dečaka je do daljnjeg odlukom Višeg suda u Beogradu zabranjeno otuđenje imovine, prebacivanje na druge osobe i prodaja. "Advokat porodica je podneo zahtev Višem sudu da se ocu dečaka zabrani da raspolaže, otuđi i optereti nepokretne i pokretne stvari čiji je vlasnik, a u koje spadaju stan u Beogradu, delovi poslovnog prostora i putničko motorno vozilo. S obzirom i na to da je otac dečaka tražio notara kako bi mu bilo omogućeno da raspolaže svojom imovinom, što znači da može da je proda, sud je doneo odluku da mu se to zabrani", rekao je izvor.

Prema rečima advokata Nikole Ristovića roditelji dečaka mogu da raspolažu imovinom sve dok sud na predlog oštećenih ne donese privremenu meru. "Zakonom o krivičnom postupku je propisana mogućnost koja postoji i u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju da se donese privemena mera radi obezbeđenja potraživanja oštećenih. U tom slučaju, sud na predlog oštećenih može da donese meru ili više mera kao što su u ovom slučaju zabrane raspolaganja imovinom", objašnjava Ristović.

Kako kaže, okrivljeni više ne može da raspolaže svojom imovinom do okončanja postupka ili namirenja poverilaca. "Takođe, okrivljeni ili lice prema kome je doneta mera obezbeđenja uvek može da položi jemstvo u visini obezbeđenog potraživanja i time da ukine privremenu meru, s tim što onda nastaje zalog na jemstvu koje je dostavljeno", objasnio je Ristović.

Postupci roditelja vezano za imovinu probudile su sumnju da planiraju da napuste zemlju, ali zvanične potvrde o tome nema. Advokat Ristović objašnjava da majka dečaka, ukoliko se protiv nje ne vodi nijedan postupak, ali i u slučaju kada se postupak vodi, može da napusti zemlju.

"Ukoliko se postupak vodi ona može da napusti zemlju uz obaveštenje suda, odnosno organa koji vodi postupak i, naravno, mora da se odazove na svaki poziv. U suprotnom postoji mogućnost da joj se odredi neka mera obezbeđenja prisustva. To može da bude dovođenje ili zabrana napuštanja stana, boravišta odnosno oduzimanje isprava pasoša sve do pritvora", objašnjava Ristović.

Međutim, prema njegovim rečima, otac dečaka ne može da napusti zemlju dok je u pritvoru. "Kada izađe može isto da ide. Svako je slobodan ukoliko nema neku meru, a ako se vodi postupak dužan je da obavesti sud o promeni adrese kao i da se odaziva na pozive suda ili organa koji vodi postupak", objašnjava advokat Ristović.

Ocu dečaka, međutim, na teret se stavlja krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Za ovo delo, kako navodi advokat Ristović, maksimalna kazna koja je zaprećena je 12 godina robije. Njemu je početkom meseca ponovo produžen pritvor za 30 dana.

Bora Banjac, bivši načelnik Uprave za suzbijanje organizovanog kriminala, rekao je ranije "da je najbolje rešenje za ovu porodicu preseljenje u neku daleku zemlju". "Šta se može sa njima? Za njih nema života ni u Beogradu, ni u Srbiji. Mislim da ne bi mogli da žive ni u jednoj zemlji regije jer bi se pre ili kasnije saznalo ko su. Možda bi trebalo da odu preko okeana, negde dovoljno daleko", rekao je Banjac za TV Pink.

O tome je govorio i kriminolog Dobrivoje Radovanović. "Dečak je uništio i živote svoje porodice. Njegova porodica će dugi niz godina trpeti strašne posledice jer je teško zaboraviti ovako nešto. Sada im je jedino rešenje da promene sredinu. Najkorisnije je da promene prezime, ali nisam upoznat kakva je tu procedura. Ako odluče da napuste zemlju, verovatno će biti pod stalnim nadzorom bezbednosnih službi države u koju se presele", istakao je ranije Radovanović.

Sličan primer imali smo godinu dana ranije u komšiluku, u Crnoj Gori, kada je monstrum Vuk Borilović ubio deset, a ranio šest osoba na Cetinju. Ubica je pre masakra svoju porodicu sklonio u Herceg Novi, a nakon počinjenog zločina, ona je od strane policije izmeštena na sigurno mesto i kako su preneli pojedini crnogorski mediji “nikada se nisu vratili na Cetinje, niti u kuću u kojoj su do tada živeli”.

Inače, krajem aprila ove godine, došlo je do požara u kući Borilovića, iako u njoj nije bilo nikoga.