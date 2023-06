Prije mjesec dana, 3. maja, desila se pucnjava u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Prije tačno mjesec dana, 3. maja, Srbija je zavijena u crno nakon pucnjave u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u kojoj je ubijeno osmoro djece i školski čuvar, a ranjeno šestoro učenika i nastavnica istorije. Nakon 12 dana, 15. maja, u bolnici je preminula jedna od povrijeđenih djevojčica.

Mjesec dana kasnije utvrđeno je da je ovaj napad dugo pripreman, da je dječak (13), koji je priznao da je pucao, imao spisak meta, da je sa ocem u streljani vježbao pucanje. Takođe je utvrđeno da je sam napravio molotovljeve koktele i da je "guglao" da li može krivično da odgovara jer nije napunio 14 godina. Dosadašnja istraga je pokazala da nije bio žrtva vršnjačkog nasilja.

Međutim, javnost do sada nije dobila odgovor na pitanje zašto je to uradio. "Uzeo je očeve pištolje, napravio molotovljeve koktele i krenuo tog jutra u krvavi pohod. Sve što mu je bilo potrebno stavio je u ranac i naoružan krenuo na čas istorije. Kad je ušao u školi javio se čuvaru, ali je on primijetio nešto čudno kod njega i pokušao sa njim da razgovara kako su to uvijek radili, međutim dječak se uplašio da će mu "pokvariti plan" i zapucao. Usmrtio je prvo njega, pa dežurne učenice petog razreda, a onda djevojčicu koja se slučajno našla u hodniku. Tada je ušao u odjeljenje među svoje drugare i jednom rukom počeo nasumično da puca iz očevog pištolja", podsjeća izvor.

Nakon izvršenog masakra, dječak je izašao u dvorište gdje je spustio oružje i pozvao policiju govorivši im šta je učinio. "Jedino što se pojavilo kao motiv za masakr bilo je vršnjačko nasilje. Zato se sve ovo vrijeme provjeravalo da li je dječak, koji je počinio ovaj zločin, bilo maltretiran od strane svojih vršnjaka, ali ove tvrdnje nikada nisu potvrđene. Drugari su ispričali da su se stalno sa njim družili, da je išao sa njima na rođendane, ekskurzije i igrališta, a najbliži ljudi njemu da je išao kod drugova iz odjeljenja i da su oni dolazili kod njega. Iz suprotne smjene prebacio se na polugodištu baš zbog drugara, ali i nastavnog programa. Ostaje nerazjašnjeno zašto je upucao najboljeg druga, omiljenu nastavnicu i čuvara, zašto su osim jednog dječaka, sve ostale žrtve djevojčice", kaže izvor.

U saopštenju Vlade Srbije je navedeno da su nakon obavljenog vanrednog inspekcijskog nadzora u Oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, potvrđena saznanja Centra za socijalni rad, Ministarstva prosvete i Ministarstva za brigu o porodici, da u ovoj školi nije bilo vršnjačkog nasilja u odnosu na ovog učenika.

Kolika je misterija dječakov motiv govori i to da je jedan od ranjene djece njegov najbolji prijatelj, a da su se ostali njegovi bliski drugari jedva spasili. "Nasilje bi moralo da se spriječava u samom začetku, ali u slučaju ovog dječaka bilo je teško primijetiti korene agresije i oni nisu sasječeni nikada. Bilo je teško primijetiti jer smo navikli na školske primjere masovnih ubica tog uzrasta, u svijetu su to povučena djeca, samotnjaci, oni koje prijatelji nazivaju gubitnicima, ali kod njega to nije bilo slučaj, on je bio princ za svoju okolinu, to je ono što nam otežava da ikada shvatimo šta se zapravo desilo. Jedino što je društvo posle ovog masakra steklo je povećana empatija i osjetljivost prema okolini. Počeli smo da se osvješćujemo i svako doprinosi iz svog domena promijeni svijesti", kaže psiholog dr Zorica Mršović.

Prema riječima advokata Nebojše Tešića jasno je da dječak nije krivično odgovoran, međutim, veliki posao čeka psihijatre na klinici u kojoj se nalazi. "Oni procjenjuju dečakovo duševno stanje i rade se sva potrebna vještačenja, ali ovo će svakako trajati više nego što je to obično slučaj. Naši stručnjaci se prvi put susreću sa ovakvim slučajem i procedure su mnogo opreznije i detaljnije. Kad je u pitanju zakon u ovom slučaju je jasno da dječak ne može krivično da odgovora, koliko god ovaj zločin bio jedan od najtežih koji je ikada počinjen kod nas", rekao je advokat Tešić.

Istog dana kad i dječak uhapšen je i njegov otac čije je oružje koristio. Kako se sumnja, on ga je i naučio da to oružje koristi i vodio ga u streljanu. "On se trenutno nalazi u pritvoru koji mu je juče produžen, a sumnjiči se za krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti. Dok je otac u Centralnom zatvoru, dječak se nalazi u jednoj psihijatrijskoj ustanovi za djecu gdje ljekari vrše vještačenje koje bi jedino moglo da otkrije ili ukaže na motiv krvavog pira", kaže izvor.

Istraga se vodi i protiv dječakove majke kako bi se utvrdilo da li je u njenom, ali i slučaju oca došlo do krivičnog djela Zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog djeteta. Nakon što je majka prošle nedelje dala svoj iskaz u policiji, porodica se obratila javnosti po prvi put.

"Tog 3. maja zavladala je večna tišina u kojoj nijemi od neizliječivog bola i tuge svakodnevno jecamo za svakim nevino nastradalim djetetom i za Draganom koji je djecu sa toliko ljubavi pazio. Duboko i najiskrenije žalimo i upućujemo saučešće svakoj porodici zbog njenog gubitka, a koji je svaki i naš gubitak. Vječno u tuzi", napisali su u poruci.

Mjesec dana tuge

10 ključnih tačaka

03.05. - Dječak počioni stravičan zločin, pa uhapšeni on i njegov otac

04.05. - Više od 5.000 ljudi odalo počast mališanima i čuvaru

05.05 - 07.05. - Dani žalosti u Srbiji

06.05. i 08.05. - Sahranjena djeca i čuvar

15.05. - Preminula teško povrijeđena djevojčica

17.05. - Ispovijest majke S. N. Milanke Negić za Kurir

18.05. - Dječak koji je bilo u teškom stanju se probudio

22.05. - Inspekcija "češljala" školu u Beogradu

23.05. - Oglasila se majka preminule djevojčice

25.05. - Oglasila se porodica dječaka ubice

Brojke