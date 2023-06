Majka S. P. i Z. P. koji su ubijeni u masakru u Mladenovcu je ispričala kako se oseća nakon tragedije.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"Ubica nam je te noći odnio cio svijet i mi više nemamo za šta da dišemo i živimo. Naša trenutna misija je da istjeramo pravdu i da ubica i njegov otac odgovaraju za zločine jer su oni jedini krivci za ovo naše crnilo". Uplakani, nijemi od bola i tuge S. P. i Z. P. počinju svoju tešku priču tačno mjesec dana, nakon što ih je U. B. (21) iz rodnog sela Dubone kod Mladenovca, zavio u crno, kada im je mučki, s leđa u školskom dvorištu ubio ćerku K. P. (19) i sina, mladog policajca M. P. (21). Nažalost, oni su samo dvoje od osam žrtava pomahnitaog masovnog ubice koji je te večeri 4. maja sijao smrt u selima kod Mladenovca i Smedereva.

Ostali smo sami

"Bol koju osjećamo ne možemo ni da opišemo, ni da kažemo. Ostali smo bez oba djeteta. Sve su mi uzeli, ja moju djecu ne mogu da vratim, on je nas to veče žive ubio", kaže uplakana Z. P. sjedjeći u crnini, a zatim nastavlja: " Evo sad će četrdeset dana mojoj dječici i četrdeset dana kako se ja nisam nasmijala. Oni su bili moj razlog za životom. Iskreno, meni bi sad svejedno bilo da me on ubije... Nas dvoje nemamo za koga da radimo, gradimo, evo ovolike kuće, a kome da je ostavimo?! Ostali smo potpuno sami".

Pogledajte fotografije sa mjesta masakra: