Djevojka koja je preživjela masakr kod Mladenovca je ispričala da je bila preplašena i da kada je pričala sa policijom na telefon, da se plašila i da diše da je ubica ne bi čuo.

Mjesec dana je prošlo od stravičnog masakra u selima Malo Orašje i Dubona, kod Mladenovca, kada je U. B. hicima iz automatske puške usmrtio osam, a ranio 14 osoba. Kobnog 4. maja, T. S. je uspjela da se spasi od pomahnitalog ubice, u čijem je krvavom pohodu stradao njen rođeni brat.

Sestra ubijenog mladića N. S. bila je svjedok krvavog pira u Duboni. "Bila sam u Orašju prije pucnjave, odatle sam otišla sa dvije drugarice do Dubone, gdje se desila pucnjava. One su izašle i zadržale se nekih 10-15 minuta", počinje priču za Nova.rs T. S., koja je uspjela da pobjegne od napadača iz Mladenovca.

Ona opisuje trenutak kada se U. B. pojavio s puškom u ruci. "On se pojavio niotkuda, istrčao je iz kola i rekao svima koji su bili ispred škole da legnu dolje, ali ga niko nije shvatio ozbiljno. Tada je počeo da puca po njima i vidjela sam ih kako padaju na zemlju. Tek sam tada shvatila da je situacija ozbiljna", kaže ova hrabra djevojka.

Ona ističe da je U. B. bio parkiran nekoliko metara iza nje, a da je ona čekala drugarice da završe i da krenu nazad. "Nosio je nešto nalik pušci u rukama, nisam vidjela tačno šta. Tada se okrenuo prema meni i krenuo da nišani pušku prema meni. Počela sam da bježim, ne znam ni sama kuda, zatvorila sam se u neku staru kućicu i pozvala policiju".

Tada je počela drama koja je trajala 40 minuta. "Pozvala sam policiju i žena je počela da priča sa mnom. Pokušavala je da me smiri, pitala me je razna pitanja, ali ja sam počela već da se plašim da će me čuti i da će doći da me ubije. Zaćutala sam tada, a ta žena me zamolila da dišem malo glasnije da bi znala da sam živa. Tek posle 30-40 minuta začula sam prve sirene i onda su mi rekli da mogu da izađem", završila je potresena djevojka.

Njen brat stradao je kobne večeri i on je jedna od žrtava pomahnitalog napadača. Podsjetimo, u krvavom piru U. B. stradalo je osam osoba, dok je 14 osoba ranjeno. Kobne večeri, U. B. je pucao iz automatske puške. U. B. je na saslušanju ispričao da je kobne večeri htio da zaplaši stanovništvo. Njemu je u petak produžen pritvor za još 30 dana.