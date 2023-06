D.S, žrtva stravičnog porodičnog nasilja u kojem je ona pretučena, davljena i silovana, a njena petomjesečna beba prebijena, otkrila je šta se dogodilo u petak 2. juna u ranim jutarnjim časovima.

V.M. (25) je osumnjičen da je pretukao bebu od pet mjeseci, jer je plakala dok je on udarao, davio i silovao svoju nevjenčanu suprugu D.S. (26), majku djeteta. Porodično nasilje se dogodilo u petak 2. juna oko sedam ujutru na Zvezdari. Sada je D.S. otvorila dušu i ispričala tačno šta se dogodilo i šta je dovelo do ovog strašnog zločina. Do nasilja u porodici je došlo jer ona nije željela da ima sek*ualni odnos sa njim.

"Ležala sam na dvosjedu, on je prišao i insistirao na tome, odbijala sam ga jer sam bila preumorna, a i u poslednje vrijeme nisam željela da imam odnose sa njim jer je njegovo ponašanje bilo sve gore i gore. On je tada na silu krenuo na mene, pokušala sam da se oduprem, ali je stavio pesnicu na moj grudni koš i silovao me. Udarao me je i davio, i sve jače pritiskao a ja sam se gušila i mislila da ću umrijeti. Nakon toga se pravio da se ništa nije desilo, još mi je rekao da će uzeti nekoliko slobodnih dana da mi pomogne oko bebe, jer sam se žalila na bolove u grudima koji i dalje traju, a sve što sam navela od povreda je dokumentovano u Urgentnom centru i GAK-u. Naši problemi su krenuli prije dva mjeseca, iskreno posumnjala sam da se vratio svom poroku, kocki, i da mu iz tog razloga nije bio potreban neki okidač, već bi došao kući nervozan i postupao prema meni i detetu kako mu kad padne na pamet. Bez ikakvog razloga bi bio previše dobar ili nasilan", započinje ispovest D.M.

D.S. kaže da do ovog stravičnog trenutka nije vjerovala da bi njen nevenčani suprug ikada mogao da fizički maltretira dijete, ali jeste primijetila da je "beba razdražljiva kada je sa ocem". Takođe, V.M. je odbijao da bude sa bebom jer ga ona ne voli, ona je prema njegovim rečima razmazila dijete,...

"Dešavalo se nekoliko puta da je mali imao modrice i to se uglavnom dešavalo kada bih ja otišla kod lekara, u kupovinu, mada kako je beba u periodu kad već počinje da se izdiže sa stomaka na rukice, davao bi objašnjenja kako je udario u krevetac, sudarili su se glavama. Moja sestra je vaspitačica i konstantno mi je pričala da je nemoguće da se detetu pojavljuju takve modrice i da ga vodimo na preglede, jer je sumnjala da je anemičan ili nešto slično. To je u meni probudilo sumnju jer sam shvatila ako mene maltretira, to radi i djetetu. To je i bio okidač kod mene, shvatila sam da nešto moram da preduzmem ali sam se plašila za svoj i život djeteta. Moja sestra i ja smo živele u hraniteljskim porodicama, imale teško djetinjstvo i sve to se skupilo i od mene napravilo žrtvu koja ćuti i trpi", dodaje D.M.

Ona je sada u velikom strahu. Plaši se da će ih naći V.M, a pribojava se i da on dobije bilo kakvo pravo da viđa dete.

"Jedino čega se plašim je da nas on ne nađe ili da dobije bilo kakvo pravo da viđa dijete. Plašila sam se da prijavim jer nisam mislila da će ga dugo zadržati i da će izaći posle par dana i da će nas naći. Zato nisam željela da uvlačim ni svoju sestru u to, ali hvala Bogu ona je to saznala, i nije odreagovala u afektu i došla na vrata, tako bi nas ugrozila jer smo bili sa njim. Sjetila se da proveri kad on radi tako što me je pitala da prošetamo svo troje do nje sutra i dok je on sjedieo tu i gledao poruke, napisala sam da će on oko tri biti kod kuće i da ćemo doći. Sestra je rekla da se javim kad ustanem, javila sam joj čim je izašao zaključala se, spakovala i zvala policiju. Brzo su reagovali i tako je sve krenulo. Još uvijek sam u strahu da će izaći i da će nas naći jer je ovo dobilo baš veliku medijsku pažnju, i zahvaljujući medijima i ljudima koji su mi se našli u teškim momentima, shvatam da nisam sama a i da niko nije sam na ovom svijetu", zaključuje D.M.