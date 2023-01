Primili obavještenje da je u teritorijalnim vodama Hrvatske uočeno beživotno tijelo, nema potvrde da je riječ o nestalom dječaku.

Izvor: MONDO/Nikolet Vukčević

Neposredno nakon što je zvanično završena današnja potraga za trinaestogodišnjim dječakom N.V. koji je nestao u Herceg Novom, spasioci su se uputili ka rtu Oštro na ulazu u Boku.

Nezvanično je saopšteno da je spasiocima stiglo obavještenje da je u moru u blizini tog rta uočeno beživotno tijelo, ali da se utvrđuje istinitost tih podataka, prenose Vijesti.

Za sada još nema potvrde da se radi o tijelu nestalog 13-godišnjeg dječaka iz Herceg Novog.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja na moru nastavila je jutros potragu.

Pretraživan je akvatorijum zapadno i jugozapadno od hotela "Plaža" u Herceg Novom prema Sutorini, Njivicama i rtu Kobila.

Učestvovalo je više plovila državnih službi i privatnika, kao i helikopter Vojske Crne Gore i dron sa termovizijskom kamerom Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL)..

Ronioci RCUD-a, Mornarice Vojske Crne Gore, UPSUL-a i Službe zaštite i spašavanja Kotor detaljno su više sati pretraživali podmorje.

Rezultate nije dala ni pretraga podmorja koje je u ovom području sprovedena korišćenjem 3D sonara sa plovila Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, iako je to plovilo prvo pretražilo pojas od obale do dubine od 15 metara, a nakon toga i pojas do dubine od 30 metara.