Psihoterapeut Dragana Ivanović govorila je o masakru koji je počinio dečak u školi "Vladislav Ribnikar".

Ocu dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio deset i ranio sedam ljudi, Viši sud u Beogradu produžio je pritvor za još 30 dana. I dvadesetjednogodišnjem U. B. koji je u jezivom masakru sutradan, 4. maja ubio osmoro i ranio 14 meštana, sud je produžio pritvor za 30 dana. Objedinjena istraga vodi se i protiv njegovog oca i ujaka kod kojih je nađeno oružje.

Nakon suđenja, ubica iz Mladenovca će za svoj zločin odgovarati, a pitanje je šta će biti sa dečakom ubicom koji ima 13 godina, koji, iako kriv, pred pravom nije odgovoran. Od teških zločina prošao je prvi mesec, a uprkos svim informacijama i analizama stručnjaka iz raznih oblasti, motivi i okidači su ostali misterija. Ljudi i dalje pitaju "zašto"? U emisiji na TV Kurir su povodom mesec dana od ovih strašnih događaja govorili psihoterapeut Dragana Ivanović i advokat Marko Anđelković Slijepčević.

Ivanović tvrdi da je izveštaj psihijatra ključan. "Ovde je ključno mišljenje psihijatra. Rade se psihološka testiranja na osnovu čega će se utvrditi da li on ima neku dijagnozu ili je nema. Istraga još uvek traje i pretpostavljam da je on pod ozbiljnom opservacijom i temeljnim ispitivanjem. Mi ne znamo ko će biti njegov staratelj, ali ako se starateljstvo utvrdi ta odluka će se stalno preispitivati. Ključan je izveštaj psihijatra o njegovom privatnom stanju", rekla je Ivanović.

Ivanović smatra da je veoma važno da se utvrdi psihološko stanje dečaka i toku mesec dana pre počinjenja zločina kada on nije išao u školu. "Još uvek traje istraga i ono što znamo jeste da on mesec dana pre masakra nije išao u školu i da je promenio smenu i odeljenje. Sigurno je da to nije urađeno iznenada. Treba da sačekamo istragu i da vidimo gde su registrovane promene u njegovom ponašanju. Treba obratiti posebnu pažnju šta se sa njim događalo u toku tih mesec dana", rekla je psihoterapeut Dragana Ivanović.