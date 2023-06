Uskoro bi trebalo da bude ispitana sestra dječaka ubice iz "Ribnikara".

Petoro članova porodice i osoba koje su imale ili trebalo da imaju blizak kontakt sa dječakom ubicom saslušano je u prethodnih mjesec dana, koliko je prošlo od masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru kada je 13-godišnji učenik usmrtio devetoro vršnjaka i čuvara škole, a ranio još njih šestoro.

Međutim, posle oca, majke, dadilje, kao i psihologa i pedagoga škole, uskoro bi razgovor trebalo da bude obavljen i sa, možda, ključnim svedokom koji bi mogao da pruži neke krucijalne informacije kako bi se došlo do motiva jezivog zločina, ali i da otkrije da li je bilo ikakvih naznaka da se nešto tako sprema. A riječ je o njegovoj rođenoj, 10-godišnjoj sestri.

Na osnovu svih dosadašnjih iskaza, prije svega majke i dadilje dječaka, jasno se dolazi do saznanja da bi sestra ponajpre mogla da otkrije da li je bilo promjene u ponašanju dječaka, kao i eventualni razlog zbog kojeg se odlučio na jezivi zločin. Takođe, nadležni očekuju da bi mogla da otkrije i da li je bio sa nekim u svađi, da li je nekome prijetio, da li je njemu neko prijetio, da li je imao simpatiju ili neuzvraćenu ljubav, pa čak i da li je viđala u stanu oružje i Molotovljeve koktele.

Dan pred masakr proveli zajedno

Posebno je interesantan podatak da je, prema svedočenju majke, skoro cio dan prije masakra upravo sestra provela zajedno sa bratom kod babe i dede, da bi se u večernjim satima vratili kući. Kako je istakla njihova majka, desetogodišnja djevojčica je dijelila sobu sa tri godina starijim bratom, išli su u istu školu, dadilja ih je zajedno čuvala kada su roditelji zbog poslovnih obaveza bili često odsutni, dakle najviše je vremena provodila sa njim.

Ipak, s obzirom na ti da se radi o 10-godišnjem djetetu, koje je pretrpjelo veliki šok nakon svega što se desilo, ali i drugara iz škole pošto će morati, iz bezbijednosnih razloga, da bude preseljena iz “Ribnikara”, do sada je ovaj razgovor odlagan.

Saslušanje djece, inače, nije tako neobično, a poslednji slučaj koji je izazvao veliku pažnju u javnosti bio je razgovor sa malom Janom Marjanović, ćerkom Zorana Marjanovića koji je zbog ubistva supruge Jelene osuđen na 40 godina zatvora. Ona danas ima 12 godina, a u Tužilaštvu je saslušana kada je imala sedam godina.

Majka: "Ni impulsivno, ni energično dijete"

Najduži iskaz dala je majka dječaka ubice koja je istakla da joj ništa nije ukazivalo na to da bi mogao da postane masovni ubica, da je njen sin pet dana prije zločina bio sa drugom i njegovom mamom van grada. Kako je ispričala, dan pre zločina dječak i njegova sestra otišli su kod babe i dede, a uveče su se vratili i zajedno gledali film, dok na dan masakra majka nije primetila ništa čudno u ponašanju sina, osim što je "bio usporen".

Ona je svog sina opisala kao "dječaka sa širokim interesovanjima, koji nije impulsivan, ali ni energičan, koji je radoznao i koji je kroz zagrljaj znao da pokaže emocije prema njoj i babi". Kako je rekla, nezadovoljstvo poslednjih godina nije pokazivao kroz plač, ali je kada je bio mlađi, znao da se rasplače kada mu nešto nije po volji.

"Tvrdi da je dječak bio bliži s njom, nego sa ocem, a da je o dječaku i njegovoj sestri od rođenja brinula i dadilja koja joj se nikada nije požalila na njega", ispričao je sagovornik "Blica". Majka je ispričala da je primijetila da joj se sin ponaša drugačije u pubertetu, ali da promjene nisu bile dramatične. Počeo je da se osamljuje u sobi, nije zaključavao vrata, ali je tražio da mlađa sestra, s kojom je dijelio sobu, izađe.

"Istakla je da duže vreme nije uključivao računar koji je tokom korone koristio za igranje igrica sa drugarima. Pritom se majci jednom prilikom požalio da je zbog svađe izbačen iz vršnjačke grupe u kojoj su igrali zajedno. Majka je dodala da je dječak na mobilnom telefonu koristio Instagram, Snepčet, Jutjub i Tik-tok, i da mu je ranije provjeravala telefon.

Ona je istakla da je dječak po polasku u novo odeljenje sklopio prijateljstva, da joj je rekao da je zadovoljniji nego ranije, a posle jezičkog kampa u Francuskoj družio se mnogo sa djevojčicama, dok joj je razredna posle toga poslala poruku: "Čestitam, djeca su vam predivna!"

Dadilja: "On je natprosečno inteligentan"

Veoma važno bilo je i svjedočenje dadilje, koja je brinula o dječaku od kada je imao samo 11 mjeseci, pa sve do pre par godina i više je provela vremena sa njim u tom periodu nego njegovi roditelji. Kako je ispričala "ona ne može da shvati da je dječak bio u stanju da pobije svoje drugove i čuvara škole". "Rekla je kako je danima nakon zločina na Vračaru, razmišljala o dječaku i vremenu dok ga je čuvala i da još uvijek ne može da dođe sebi od šoka", navodi izvor "Blica".

Dadilja je policajcima ispričala da je, dok ga je čuvala, bio dobro dijete, poslušno i pametno. "On je bio dobra beba, kasnije i dječak. Bio je natprosečno inteligentan, radoznao i uspiješan u svemu što ga je zanimalo. Napomenula je da u njegovom ponašanju ništa nije ukazivalo da će nekada počiniti takav zločin!

"Skeniraju" telefon, kompjuter, sveske...

Pištolji, mobilni telefon, garderoba, sveske i knjige koje je čitao, garderoba... Sve to je iznijeto iz stana dječaka ubice odmah nakon masakra u "Ribnikaru", a u prethodnih skoro mjesec dana detaljno je "skenirano". Odmah je počelo da se radi na utvrđivanju koga je sve i kada zvao, šta je pričao sa osobama sa kojima je bio u kontaktu, da li je bio sa nekim u svađi, da li je imao neuzvraćenu ljubav, zašto su mu većinom djevojčice bile meta. Kompjuter se češljao bukvalno do dana od kada je dječak počeo da ga koristi. Dakle, istražuje se do tančina šta je gledao, čime se zanimao…