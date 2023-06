Nakon što se javno oglasila majka osumnjičenog U.B. (20) koji je ubio osam, a ranio 14 osoba u mladenovačkim selima Malo Orašje i Dubona, sada se javio M.T, otac D.T. (25) koji je stradao u tom pokolju.

U četvrtak se oglasila Biljana, majka U.B. (20) koji je osumnjičen za masakr u Mladenovcu 4. maja. Da podsjetimo, osumnjičeni mladić je ubio osam, a ranio 14 osoba, a danas je otkriveno da je pucao na još tri osobe koje su stekle status svjedoka oštećenog.

Nakon ispovesti Biljane koja je rekla da je njen sin "ubio i nju onda kada je pobio nevinu djecu", kao i "neka me ubije onaj kome god će i za mrvu da olakša bol i muka koju mu je moj U. nanio pucavši proklete noći", oglasio se M.T, otac D.T. (25) koji je jedna od osam žrtava krvavog pira. On je istakao da mu njena tuga ništa ne znači i da je tim riječima "samo dodala so na ranu unesrećenim porodicama".

"Ona traži da policija ode od nje kako bi neko od nas, ožalošćenih roditelja, nju ubio. Zašto bih je ja nosio na duši, ukoliko ne želi da živi i ne može da se nosi sa tim da je majka masovnog ubice, neka sama sebi presudi. Ne znam zašto to traži od nas roditelja? Zašto bih je ja ubio i nosio na duši? Trebalo je da vaspitaju sina da bude čovijek, a oni su cio život negovali sina ubicu. Tukao se s komšijama, maltretirao ljude, ubijao kučiće, zauzimao tuđu zemlju, to su dovoljni dokazi o kakvom tipu ličnosti je riječ. Sve to, naučio ga je njegov otac koji mu je pomagao u cijeloj toj priči. Ako vaspitavam sina od pete do dvadesete godine da krade, on ne može biti policajac nego lopov. Svaki normalan čovijek bi video kako mu dijete reaguje i da li ima nekih promena u ponašanju. Istina je da je njegova majka pomagala ljudima na VMA, gdje je radila, ali situaciju koju je imala kod kuće, nije smjela tako lako da zanemari", rekao je on.