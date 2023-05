Prema najnovijim informacijama iz istrage masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", dečak (13) ubica se pre pucnjave premišljao i hteo je da pozove svoju majku da dođe po njega.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Dečak (13) koji je osumnjičen za ubistvo deset osoba u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u sredu 3. maja se, prema najnovijim informacijama, premišljao i hteo je da pozove majku pre pucnjave.

"U školu je došao naoružan i sa planom, ali je u trenutku kad je video čuvara D. V. koga je voleo i cenio ipak je želeo da odustane od svega i krenuo je da zove majku da dođe po njega. Međutim, kad je video da čuvar želi da mu pomogne jer je video da se čudno ponaša, izvadio je pištolj i upucao je prijatelja, a onda je krenuo u krvavi pir po školi kada je ubio i devet drugara. On je posle zločina rekao da je bio sam u svemu i da niko nije imao pojma šta on sprema, nije želeo da meša porodicu", navodi izvor upućen u istragu.

Prema rečima prijatelje porodice ovog dečaka, njegova majka je želela da on bude najbolji i on je navodno hteo da udovolji svojim roditeljima. Međutim, niko do tada nije video kao problem koji bi mogao da ima stravične posledice.

Da podsetimo, otac dečaka ubice je uhapšen u akciji "Sablja" pre 20 godina, a danas je majka dečaka odgovarala na brojna pitanja u tužilaštvu. Ubrzo su se roditelji dečaka prvi put oglasili saopštenjem i izjavili su saučešće svim roditeljima koji su izgubili decu.