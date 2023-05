Ministarka zdravlja Danica Grujičić otkrila je stanje povređene nastavnice, djevojčice i dječaka koji su ranjeni u pucnjavi u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/novo jutro/screenshot

Ministarka zdravlja Danica Grujičić otkrila je danas stanje povređenih u pucnjavi u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Da podsetimo, deset osoba je stradalo, a šest je povređeno. Dečak (13), učenik sedmog razreda te škole, je došao u školu sa dva pištolja i ubio je osam učenika i školskog čuvara Dragana. Nepune dve nedelje kasnije, preminula je još jedna djevojčica.

"Dječaku je urađena traheotomija, prodisao, svjestan je, komunikativan, govori, pokreće levu ruku. Postoje znaci oštećenja kako kičmene moždine, tako i perifernih nerava za desnu ruku, ali tu je još uvek rano o bilo čemu govoriti jer je prošlo tek neke dvije nedelje. Kakve će definitivno posledice biti, ne znamo. On ima svoje disanje, ali još mora da ima potporu respiratora.

Pošto je dijete, mislim da je dobra odluka da se prevede u Institut za majku i dete i da se tamo polako odvikava od respiratora. U ovom trenutku nije životno ugrožen, ali to je stanje koje može da se iskomplikuje. Bilo kakve povrede vatrenim oružjem, nikada ne možete biti sigurni da će se završiti dobro, čak i posle nekoliko nedelja i meseci može da se iskomplikuje. Važno je da svi pokazuju znake oporavka", rekla je Danica Grujičić.

Što se tiče ostalih pacijenata, jedan je u intenzivnoj nezi. On se nalazi u najtežem stanju. Ostali su stabilno prema rečima Danice Grujičić.

"Za ostale pacijente, samo jedan pacijent je u intenzivnoj nezi, intubirani ima svoje disanje, to je momak koji je bio u ‘Dragiši Mišoviću‘, pa preveden u UC. On je u najtežem stanju. Ostali su stabilni, i čovek koji je povredu kičme i momci koji su imali drenažu grudnog koša. O definitivnom posledicama jako je rano govoriti, čeka ih dugotrajan oporavak.

Ljudi su počeli da skupljaju novac za bioničku ruku za devojčicu, međutim to neće biti potrebno. Još je rano govoriti, treba rana kompletno da zaraste, pa će se proceniti da li je ona kandidat za to ili ne. Ukoliko bude kandidat, to će biti obezbeđeno. Ljudi mogu da skupe novac za tu devojku ili porodicu, a ako bude potrebna proteza zdravstvo će obezbediti", zaključila je ministarka zdravlja, Danica Grujičić.