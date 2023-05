Od jutros je nastavljena nastava u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Od jutros je nastavljena nastava u OŠ "Vladislav Ribnikar", potvrdila je Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete. Đaci će u školu dolaziti od osam časova kad je riječ o prepodnevnoj smjeni i od 13 časova u popodnevnu smjenu.

U školu će doći i učenici odeljenja VII-2. Vuković je istakla da će djeca imati više časova nego protekle dvije nedelje. "Današnji dan će se razlikovati po tome što će učenici VII-2 popodne doći na nastavu. Oni su sami insistirali u razgovoru sa kolegama terapeutima. Mi smo u stalnom kontaktu sa njima, na dnevnom nivou, komuniciramo, osluškujemo. Insistirali su da počnu sa nastavom fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Sjutra će krenuti sa nastavom fizičkog i nastavom geografije. Idemo postepeno, polako, u skladu sa potrebama i željama djece", navela je Snežana Vuković.

Naglasila je da, ukoliko roditelji primijete da se djeca plaše i nemaju potrebu da uđu u školski prostor, dijete ne mora da dođe u školu jer bi to bilo "novo nasilje nad djetetom i niko iz Ministarstva i stručnih krugova ne insistira na tome". "Vrlo je važno da samo imamo pisanu izjavu roditelja da dijete ne dolazi i da se prati šta se dešava sa tim djetetom. Bilo bi dobro kad bi djeca imala onlajn nastavu za one koji ne žele da budu, ali informacije su takve da roditelji uopšte ne žele nastavu, žele prekid i završetak školske godine", naglasila je Vukovićeva.

Dodala je da je važno da je tokom protekle nedelje više od 750 učenika bilo u školi, ali i oko 130 učenika koji su bili sa nastavnicima na aktivnostima koje se nisu odvijale u školi. Snežana Vuković je rekla da je Ministarstvo prosvete formiralo radnu grupu u saradnji sa Društvom psihologa Srbije, Institutom za mentalno zdravlje, Ministarstvom zdravlja i Odjeljenjem za psihologiju Filozofskog fakulteta.

"Ministarstvo je formiralo radnu grupu i mi smo jedan veliki tim koji brine, ne samo o pedagoškom aspektu, nego brine i o tim psihološkim potrebama djece i u skladu sa njihovim zaključcima, impresijama, volontera koji su bili u školi, zaključili smo da je važno da omogućimo djeci, kao i pre nedelju dana, da budu dio školskog prostora i da se tu neke strukturirane aktivnosti dešavaju sa njima", istakla je Snežana Vuković.

Na pitanje da li je dovoljan kriterijum da se djeca vrate u školu to što ona to žele, Vukovićeva je navela da to nije dovoljno, ali da je važno osluškivati djecu i njihove potrebe, naročito u odeljenju VII-2. Više od 200 roditelja ne želi da se djeca vrate u školu. Snežana Vuković je navela da je dozvoljeno da neka djeca ne uđu u školski prostor.

"Ukoliko vi imate 700 roditeljskih parova koji kažu 'mi želimo da naša djeca budu tu', samom činjenicom što su njihova djeca već tu u školi i dio su školskih dešavanja i aktivnosti u poslednjih nedelju dana, a u isto vrijeme kažete, mogu da ne dolaze neka djeca, organizovaćemo i nešto van i to se i dešavalo, da nastavnik organizuje van školskog prostora cjelodnevnu aktivnost sa odjeljenjem", rekla je Snežana Vuković.

Poručila je da nema potrebe da svi budemo ljuti jedni na druge. "Naravno, ljudi su jako tužni, imaju doživljaj da su izgubili kontrolu zato što ne možete ništa da predvidite. Ovaj događaj je pokazao da teško da možete da predvidite jedan jedini dan u vašem životu. Možda taj osećaj ljude nagoni da prekidom neke kontinuirane aktivnosti koja predstavlja rutinu, mogućnost da vam dijete raste i razvija se u okruženju, međ' decom sa kojom se dosada razvijalo, međ' nastavnicima koji su inače brinuli o njima", navela je Vukovićeva.