Željko Ražnatović ubijen je 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu "Interkontinental", dok je bio u društvu bivših radnika Saveznog SUP pukovnika Dragana Garića i majora Milenka Mandića, pripadnika SDG.

Izvor: privatna arhiva

Dobrosav Gavrić, koji je osuđen za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana i dvojice njegovih prijatelja, koji je već 12 godina u pritvoru u Kejptaunu, mogao bi uskoro da se nađe iza rešetaka u Srbiji pošto je sud ovog mjeseca Interpolu dao zeleno svjetlo za njegov transport!

Kako prenosi južnoafrički portal Netwerk24, njegova odbrana je najavila da će ponovo uložiti žalbu na takvu odluku jer Gavrić ne želi da bude izručen svojoj zemlji. Gavrićev branilac u Srbiji, advokat Veljko Delibašić rekao da nije obavešten o ovoj odluci.

Osuđen na 35 godina

Gavrić je, podsjetimo, osuđen na 35 godina zatvora u Srbiji zbog toga što je 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental" pucao u Ražnatovića, Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića dok su sjedjeli u separeu kafića u hotelu. "Gavrić se branio sa slobode tokom sudskog procesa za trostruko ubistvo u 'Interkontinentalu'. U bekstvo se dao 2006, uoči izricanja prve presude. O njemu, kao i Miroslavu Đuričiću Mikiju, koji je takođe nestao tada, ništa se nije znalo do 2011, kada je uhapšen u Južnoafričkoj Republici. Tada je utvrđeno da je, koristeći lažno ime Saša Kovačević, u tu zemlju došao 2007. preko Italije i Ekvadora", podsjeća sagovornik.

Navodno, živio je sa suprugom i djecom u luksuznom stanu na obali mora u Kejptaunu. Prema istim izvorima, on i supruga imali su restoran u Johanezburgu i kompaniju za uvoz i izvoz. Gavrićev pravi identitet, kako su mediji ranije objavili, otkriven je kada je ranjen u pucnjavi u kojoj je ubijen jedan od vođa podzemlja JAR Siril Bika. Srpski bjegunac tada je bio za volanom automobila i teško je povređen u pucnjavi, ali je pritvoren kada je utvrđeno da je riječ o čovjeku za kojim je raspisana potjernica Interpola.

Tokom postupka o zahtevu Srbije za njegovo izručenje Gavrić je tražio da dobije status izbeglice, zahtijevao azil i protivio se izručenju Srbiji tvrdeći da je on osuđen u "politički montiranom procesu" i da strahuje za život zbog takozvanih Arkanovih osvetnika, ukoliko bude "poslat u Srbiju".

Negirao umešanost

Tokom sudskog postupka za ubistvo u "Interkontinentalu" on je negirao umešanost u zločin. Na suđenju je svedočila i Arkanova udovica, pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja se tokom jednog saslušanja u sudnici obratila Gavriću rečima: "Sjedeo si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lijepo sam te vidjela preko Željkovog ramena. Ponoviću sto puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre!". Prilikom izlaska iz sudnice udovica je pljunula Gavrića. Posle sudskog postupka, osim Gavrića, na po 30 godina zatvora osuđeni su i Milan Đuričić Miki i Dragan Nikolić Gagi.

Ponavljanje postupka - Ima pravo na novo suđenje u Srbiji

Ukoliko Dobrosav Gavrić bude izručen Srbiji, on će imati pravo da traži ponavljanje sudskog postupka za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu", s obzirom na to da je osuđen u odsustvu. Inače, kaznu od 30 godina zatvora služi samo Dragan Nikolić, pošto je Miroslav Đuričić Miki u aprilu 2018. ubijen u Johanezburgu. Posle njegove likvidacije, dok je stajao na semaforu u svom autu, otkriveno je da se on skrivao zajedno s Gavrićem i da je koristio lažna belgijska dokumenta.