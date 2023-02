Arkan je od nekadašnje savezne Uprave državne bezbednosti (UDBA) dobio 16 pištolja.

U emisiji "Goli život" kod Milomira Marića biznismen Dragan Vujičić Bego, prijatelj Željka Ražnatovića Arkana, iznio je šokantne tvrdnje da je Arkan od nekadašnje savezne Uprave državne bezbjednosti (UDBA) dobio 16 pištolja, po jedan za svaku osobu koju je ubio.

Inače, Dragan Vujičić Bego je u policijskoj akciji "Sablja" bio dovođen u vezu i sa zemunskim klanom. "To je sve bilo vezano za bezbjednost. Ne znam je l' to dobro da pričam? Arkana je uzela UDBA. Rekao mi je da je dobio 16 pištolja na poklon. "A što 16?", pitao sam ga. "Pa za svakog kog sam ubio dobio sam po jedan", rekao mi je Arkan. Pričao mi je kako je tada država znala da ga ispoštuje. Gdje god da je stigao, čekao ga je drugi pasoš, pare...", ispričao je ranije Vujičić.

Vujičić je Mariću priznao i da je po nalogu Arkana putovao u Crnu Goru da ga prati. To je bilo u periodu kada je Arkan zaprijetio Mariću da će ga ubiti za šest mjeseci! "Arkan je bio ljut jer si u listu Profil pisao kako je on maltene htio da ubije svog oca. Bila neka infuzija, bolnica... I da je on navodno ocu izvukao tu infuziju da bi otac umro... Tada je bio jako ljut. "Je*aću mu ja mater", pričao je Arkan za tebe", rekao je Vujičić Mariću.

Na pitanje voditelja da li je htio da ga ubije, gost mu je odgovorio: "Taj prvi dan bi... Posle se ohladio."