Tramp izjavio da Putin želi da se sastane sa njim i da se taj susret trenutno ugovara.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid / Profimedia

Donald Tramp, novoizabrani predsjednik SAD, izjavio je da se trenutno ugovara njegov sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

BBC navodi da Tramp nije iznio vremenski okvir održavanja mogućeg sastanka.

"On želi da se sastane sa mnom i mi to to dogovaramo" - kazao je Tramp tokom obraćanja sa svog imanja Mar-a-Lago na Floridi.

Ruska agencija Tas je nakon tih Trampovih riječi prenijela izjavu Putinovog portparola Dmitrija Peskova američka strana još uvijek nije zvanično zatražila sastanak.

Britanski medijski servis podsjeća da je Tramp obećao da će pregovorima okončati rat u Ukrajini ubrzo nakon što preuzme vlast 20. januara, kao i da je bio skeptičan prema daljoj američkoj vojnoj i finansijskoj podršci Kijevu.

Tramp je ranije ove nedelje naizgled odustao od tvrdnje da će rat okončati za 24 časa po inauguraciji i umjesto toga je izrazio nadu da će u roku od šest mjeseci ostvariti mir između Kijeva i Moskve.

Sada je bio nešto konkretniji u vezi sa susretom sa šefom Kremlja.

"Predsjednik Putin želi da se sastanemo. On je čak i javno to kazao i mi moramo da okončamo taj rat. To je krvava zbrka" - poručio je Tramp.