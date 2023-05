Direktorka OŠ "Drinka Pavlović" Nataša Vasić priznala da je trpjela prijetnje.

Izvor: YouTube/TV Prva/screenshot

Direktorka OŠ "Drinka Pavlović" Nataša Vasić podnijela je ostavku 10. maja, a u saopštenju je navela da se odlučila na taj korak iz "duboko ličnih razloga". Neposredno prije njene odluke Milica Kon iznijela je u javnost da je njena ćerka u toj školi pretrpjela vršnjačko nasilje. Nataša Vasić oglasila se za Politiku nakon saopštenja i navela da je trpela prijetnje.

"Jedino ću vama otkriti stvarni razlog ostavke. Posle jezive tragedije u "Ribnikaru" koja me je lično duboko pogodila, i kao nastavnika i kao roditelja i kao direktora škole, u većini odeljenja od prvog do osmog razreda pojavljuju se ljudi koji su upirali prstom u jedno dijete naše škole iz sopstvenog straha da je ono to koje bi moglo da ponovi zločin. Nastala je kolektivna histerija. Trpjela sam prijetnje, ljudi su toliko u panici ovih dana", navela je Nataša Vasić.

Istakla je da više nije znala ko šta prijavljuje. Takođe nije znala kome šta treba da prijavi. Dodala je da je niko nije pripremio za takvu situaciju. "Ostavku sam dala zato što su direktori škola preopterećeni obavezama za koje su po zakonu dužni da obavljaju. Na to nas roditelji dodatno pritiskaju i primoravaju da se bavimo pojedinačnim slučajevima kojih je previše i često se ispostavi da je škola sve već preduzela ili je riječ o situacijama koje ne podrazumevaju toliko veliki problem koliko roditelji smatraju da jeste. Ja sada imam ozbiljan strah da baveći se time propustim važan problem i nekog nedajbože dječaka. I sad kada me pitate ko će da radi u prosvjeti i da bude direktor, ja mislim da niko normalan ovo ne može da izdrži", rekla je sagovornica.

Napomenula je da se dugo govori o negativnoj selekciji u prosveti. "Ovaj posao je neželjeni posao. Spisak odgovornosti direktora škole takav je da to može da radi neko ko to zaista voli ili ko misli da je svemoćan. Pritisak roditelja je postao ozbiljno nepodnošljiv, pritom u našoj školi je riječ o manjini, ali dovoljno da apsolutno uzurpira naše vrijeme. Konstantno se ispostavlja da su prijave pojedinih roditelja protiv učitelja, škole, sekretara, direktora, pedagoško-psihološke službe neosnovane. Inspektori svaki put moraju sve da provjere, za to vrijeme ima odeljenja i djece sa stvarnim problemima i može da se desi da ih propustimo", ističe Vasićeva.