Ubica iz Mladenovca pred tužiocem je izjavio da su meštani bili ljubomorni na njega, kao i da su ga ismevali i pravili teorije zavere.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP

U.B. (21), koji je 4. maja pobio osmoro meštana Dubone i Malog Orašja kod Mladenovca, tokom saslušanja je izjavio da su ljudi iz ovih sela, između ostalog, bili ljubomorni na njega jer se "družio s poznatim ličnostima"?! Takođe, pravdao se da su ga meštani ismevali i pravili zaveru protiv njega i da je "od mladosti trpeo nepravdu jer je tamnoput, pa su ostala deca mislila da je Rom"?!?

On je pred tužiocem priznao da je počeo intenzivno da vežba pucanje iz pištolja i puške još 2021, kada je na tavanu kuće pronašao kalašnjikov i pištolj.

Kazao je da je povremeno išao u streljanu, kao i da je vežbao pucanje u podrumu svoje kuće, gađajući džak peska. Rekao je da je bio blizak sa pojedinim rijaliti učesnicima, Nikolom Đorđevićem i Filipom Carem, kao i sa starletom Deniz Dejm, tvrdeći da su meštani zbog toga bili ljubomorni na njega. Govorio je i da je osećao podsmeh i ruganje, da su meštani pravili zavere protiv njega i da su ogovarali njegovog oca, navodi izvor iz istrage.

"Nemam idole, ja sam pravoslavac, Srbin, hrišćanin, ne pušim, ne pijem alkohol", rekao je Blažić tužiocu.

Nakon masakra meštani mladenovačkih sela priznali su da su U.B. i njegov otac i ranije pokazivali nasilničko ponašanje:

"U.B. je u više navrata bez ikakvog povoda napadao meštane, bahatio se i ponašao se kao da je bolji i pametniji od svih. On sam se hvalio tim poznanstvima sa rijaliti učesnicima, iako to realno nikog od nas nije zanimalo. Otac mu je takođe bahat i agresivan, često je meštanima pretio oružjem i bombama, svi su znali da su oni naoružani do zuba", kazao je meštanin Dubone.