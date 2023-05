Mladića u Splitu sprečili da počini masakr i otkrili ga pre nego što je došlo do tragaedije.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Uzroci i okolnosti koje su prethodile nezapamćenoj tragediji u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u kojoj je učenik sedmog razreda hicima iz pištolja brutalno likvidirao osmoro svojih vršnjaka i radnika obezbjeđenja, a ranio šestoro učenika i nastavnicu, podsjećaju na slučaj iz Splita od prije nekoliko dana, piše Slobodna Dalmacija. Prije beogradskog masakra uhapšen je splitski student psihologije (22) zbog prijetnji masovnim ubistvom svojih kolega na Filozofskom fakultetu.

Splitski student je srećom razotkriven uz pomoć FBI, koji su u njegovom telefonu otkrili jezive planove i video snimke studenta koji drži ručnu bombu i prijeti da će ubiti svoje kolege! Student je završio u istražnom zatvoru. Otac splitskog studenta radi kao inspektor u policiji, a majka je doktorka. Nije poznato da li su roditelji mladića znali da se on osjeća odbačeno.

U prijetnjama je spominjao korišćenje pištolja marke "Glock", a to je i jedno od službenih oružja hrvatske policije i pitanje je na koji način je došao do oružja iz kojeg je, kako se to vidi iz kasnije pronađenih snimaka, pucao.

Kasnijim pretragama njegovog stana i drugih prostora koje koristi, nikakvo oružje nije nađeno. On, srećom, nije imao priliku da ostvari svoje prijetnje, zahvaljujući profesionalnosti i savjesnosti hrvatskih državnih organa, koji su prepoznali opasnost njegovog ponašanja i naložili njegovo hapšenje.

Policija je hitno obavila svoj zadatak, a istražni sudija je na osnovu svih dokaza i mišljenja veštaka ocijenio da je najsigurnije da mladić završi iza rešetaka istražnog zatvora zbog mogućnosti ponavljanja djela.

Kako je službeno objavljeno, mladić je snimio dva audio i videozapisa svojim telefonom na kojima drži i vrti ručnu bombu M75 govoreći o napadu. Na tim snimcima, uz ostalo, govori kako nije htio da dođe do ovoga, nego kad ga već "ljudi je**", onda će i on malo da se zaigra i poigra sa njima.