Jovana Jeremić istakla je da nema Tviter nalog, te da joj je neko ukrao identitet i pisao statuse predstavljajući se njenim imenom i prezimenom.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić našla se na meti tviteraša kada su na jednom Tvter nalogu koji se potpisao njenim imenom i prezimenom osvanuli brojni statusi, između ostalog i mišljenja o tragičnim događajima koji su zadesili Srbiju prethodne nedelje.

Ona se ovim povodom hitno oglasila i istakla da je strašno uznemirena povodom pojedinih komentara na Tviteru koji su ostavljeni u njeno ime, zbog čega je morala angažovati nadležne organe. Naglasila je da zvaničan Tviter nalog ne posjeduje, te da je žrtva interet prevare i krađe identiteta.

"Čisto informativno, nemam Tviter. Sve što čitate, nije istina. Lažan je profil sa kojim će policija pozabaviti", napisala je voditeljka i dodala:

"Ne možete me uništiti. Ne možete mi podvaliti. Ne možete me namjestiti. Ne možete me satanizovati. Ne znate zašto sijam."