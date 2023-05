U tri grada u Srbiji su se danas dogodila hapšenja zato što su maloljetnici prijetili na društvenim mrežama da će počiniti masakr kao dječak u školi na Vračaru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Nišu je danas uhapšen mladić (17) zbog osnova sumnje da je juče na svom instagram profilu napisao da će u Nišu danas biti ubijeno više od 30 osoba, saopštila je Policijska uprava Niš. On je brzom i efikasnom akcijom organa reda prvo identifikovan, a zatim i lišen slobode. Sudija Višeg suda odredio mu je pritvor zbog krivičnog djela izazivanja panike i nereda.

Hapšenje i u Novom Sadu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su takođe trojicu maloljetnika, uzrasta 15 i 16 godina, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i nereda. Sumnja se da su ova trojica učenika jedne novosadske srednje škole, na društvenim mrežama, objavljivala prijeteće poruke i fotografije oružja koje će, navodno, ponijeti u školu.

Pretresom stana jednog od njih policija je pronašla repliku automatske puške. Osumnjičeni maloljetnici iz Novog Sada, Beočina i Temerina privedeni su nadležnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu koji je trojici odredio pritvor.

Hapšenje u Laćarku

Posle nezapamćenog zločina u vračarskoj školi "Vladislav Ribnikar", jedan maloljetnik je isto to odobravao i pozivao na isto u Sremskoj Mitrovici, zbog čega je uhapšen. Kako se sumnja, on je na društvenoj mreži postavio objavu sa fotografijom osumnjičenog za ubistvo osmoro djece i radnika obezbjeđenja u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", sa odobravanjem i sa porukom da će uraditi isto što i on, saopštio je MUP.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, navodi se. Podsjetimo, u poslednjih 48 sati u Srbiji su se dogodila dva masovna ubistva. Prvo je u srijedu dječak K.K. ubio osmoro đaka i radnika obezbjeđenja u školi na Vračaru, da bi u četvrtak uveče počeo krvavi pir u selima Donje Orašje i Dubona kod Mladenovca, u kojima je ubijeno osmoro ljudi i ranjeno još 14.